O Parlamento Europeo admite unha petición sobre os danos causados na Praia da Calzoa en Vigo

É salientable a presenza de especies catalogadas no Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, como carrán cristado (Sterna sandvicensis), carrán común (Sterna hirundo), gaivota cabecinegra (Larus melanocephalus), mazarico rubio (Limosa lapponica), píldora  dourada  (Pluvialis apricaria), pilro común (Calidris alpina e Calidris a. Schinzii), garzota (Egretta garzetta) e picapeixe (Alcedo atthis), ave típica dos ecosistemas fluviais pero que frecuenta esta praia debido á súa situación na desembocadura do río Lagares. Outra especie de interese, observada como ave de paso neste areal, é a píllara das dunas (Charadrius alexandrinus), que ten o seu propio decreto autonómico de protección polo que se aproba o plan de conservación desta especie en Galicia.

Unha vez que A Calzoa foi anunciada como praia para cans, produciuse unha masificación de mascotas ao longo de todo o ano, o que provocou unha caída na abundancia de aves acuáticas tanto en canto ao número de especies como ao número de individuos por especie, máis acusado no caso das aves migratorias que practicamente desapareceron, non só porque a presenza de cans desincentiva a fauna no uso deste espazo, senón tamén polos continuos ataques e persecucións aos que está sometida. Como especie non ornitolóxica, cómpre mencionar a lontra (Lutra lutra), mamífero incluído no anexo II da Directiva 92/43 / CEE: especies de interese comunitario para cuxa conservación é necesario designar zonas de especial conservación e no anexo IV: especies de interese comunitario que requiren unha estricta protección, que se puido observar na Calzoa remontando o río dende o mar, ata que foi designado como espacio de esparexamento canino.

Esta praia tamén ten un ecosistema dunar, Hábitat Natural de Interese Comunitario “Dunas móbiles da costa con Ammophila arenaria”, ameazada de desaparición na súa área de distribución natural e que require a designación de áreas especiais de conservación. Este ecosistema viuse rapidamente afectado pola compactación debido ao paso continuo de maquinaria pesada dedicada á limpeza da area, que se intensificou como consecuencia da designación de A Calzoa como praia canina. Tamén se constata a existencia de buratos feitos por cans que acceden ao ecosistema dunar.

O número crecente de mascotas require decisións serias e responsables en canto á súa xestión. O uso destes refuxios de fauna, como a contorna natural da Calzoa e A Xunqueira do Lagares, debe ser sostible e respectuoso. Tanto agora, no momento no que nos atopamos de preocupante perda de biodiversidade, coma sempre.