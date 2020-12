A Concellaría de Cultura que dirixe Carme Fouces desvelou hoxe o que lle desexa ao ano 2020: “Vaite!” logo de ter deixado atrás meses de tristura, inquedanza e incerteza. Así o transmite na imaxe que proxecta na fachada do edificio principal do Pazo da Cultura, cara o río Lérez e que se poderá ver dende hoxe até o vindeiro 31 de decembro, cando a concellaría trasladará, cunha proxección similar, as expectativas de cara ao ano 2021.

