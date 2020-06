O Pazo Provincial tínguese de verde polo Día Mundial da ELA, que se conmemora este domingo

A Deputación de Pontevedra iluminará de verde o seu Pazo Provincial desde a noite deste venres 19 de xuño ata a mañá do luns 22 ao abeiro do Día Mundial da ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), que se conmemora este domingo, e adherise á campaña #LuzPolaELA, promovida pola Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica (AGAELA).

Esta iniciativa, que AGAELA pon en marcha xunto á Fundación Luzón e outras asociacións pertencentes á Comunidade da ELA, fará que edificios e monumentos de toda España ilumínense de verde co obxectivo de facer visible a enfermidade e apoiar ás persoas enfermas concienciando á sociedade sobre as dificultades coas que se atopan no día a día. O ano pasado, cando a Deputación tamén sumouse á iniciativa, tinguíronse de verde 304 monumentos de 209 municipios de toda España.

En España hai 4.000 persoas diagnosticadas de ELA, cada día morren 3 persoas e diagnostícanse 3 casos novos. A ELA é unha enfermidade do sistema nervioso central, caracterizada por unha dexeneración progresiva das neuronas motoras na córtex cerebral.