O Período Medio de Pago a Provedores das Comunidades Autónomas baixa un 2,36% en novembro, ata 39,75 días

O Período Medio de Pago a Provedores ( PMP) das Comunidades Autónomas reduciuse en 0,96 días, un 2,36% menos, no mes de novembro en relación co mes anterior, ata alcanzar os 39,75 días.

O dato do PMP da Administración Central cifrouse en novembro en 26,53 días, o que supón un aumento de 0,95 días respecto a outubro.

As Entidades Locais teñen un prazo de pago a provedores de 66,06 días en novembro, o que implica unha baixada de 1,28 días con respecto ao mes anterior. Con todo, o 74,83% das entidades presentan no devandito mes un PMP igual ou inferior a 30 días.

Por último, o PMP rexistrado nos Fondos da Seguridade Social situouse en 11,48 días, o que supón un aumento de 0,28 días en relación con outubro.

Datos da Administración Central

O PMP da Administración Central cifrouse en 26,53 días en novembro. Iso constitúe un incremento de 0,95 días en relación co mes anterior.

A cociente de operacións pagas situouse en 24,36 días, mentres que a cociente de operacións pendentes de pago alcanzou os 30,17 días.

PMP das Comunidades Autónomas

Nas Comunidades Autónomas, o Período Medio de Pago a Provedores cífrase en novembro en 39,75 días, 0,96 días menos que en outubro.

Respecto a a súa composición, a cociente de operacións pagas sitúase en 28,93 días, e a de operacións pendentes de pago en 49,02 días.

Iso significa, con respecto ao mes anterior, que diminúe en 6,59 días a cociente de operacións pagas e increméntase en 2,52 días a cociente das operacións pendentes de pago.

Débeda das Comunidades Autónomas

O importe da débeda comercial das Comunidades Autónomas ascende a 5.090,85 millóns de euros, equivalente ao 0,41% do PIB nacional.

En relación coa evolución da débeda comercial de novembro, conforme ao comportamento estacional habitual que se adoita reproducir no devandito mes, rexistrouse un incremento do 8,21%, equivalente a 386,36 millóns de euros.

Datos das Corporacións Locais

As entidades de cesión presentan un Período Medio de Pago a Provedores de 66,06 días, o que supón, fronte a outubro de 2019, unha diminución de 1,28 días, polo que continúa co descenso acumulado.

A cociente das operacións pendentes de pago segue en manifesta recuperación, mellorando o dato do conxunto.

Hai que ter en conta que o dato de media do subsector está calculado conforme á mesma metodoloxía establecida para cada corporación local a nivel individual, é dicir, que se ponderan os días en función do volume de débeda de cada entidade, de maneira que no cálculo do PMP teñen máis peso aquelas entidades con maior endebedamento cos provedores.

Se non se utilizase este método, a media simple dos PMP individuais mostra un dato de 34,11 días, moi afastado dos 66,06 días resultantes de aplicar a metodoloxía coma se o subsector fose unha soa entidade.

Ademais, das 146 entidades que presentaron información, 108 cumpren co Período Medio de Pago en novembro, de forma que o 74,83% presentan no devandito mes un PMP igual ou inferior a 30 días.

Se non se teñen en conta as entidades cun PMP excesivo (superior a 60 días), e que representan un 8,84% das entidades que presentan información do subsector, o Período Medio de Pago sitúase nos 22,41 días, mellorando, de novo, o dato de outubro en case dous días.

Das principais cidades, hai cinco cun PMP superior a 30 días, fronte ás sete rexistradas en outubro, mentres que unha cidade incluída no grupo anterior supera os 60 días, aínda que segue reducindo o dato global.

O PMP nos Fondos da Seguridade Social