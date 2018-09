O persoal de Seaga iniciará unha folga indefinida o 16 de setembro ante a falta de respostas da Xunta

O plan da Xunta para reordenar o Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) acendeu meses atrás as alarmas entre o persoal de Seaga, dado que excluirá da puntuación para as futuras listas de contratación a experiencia acumulada por este colectivo moi golpeado pola precariedade. Os comités de empresa nas catro provincias, que xa advertiran en agosto desta posibilidade, convocan finalmente folga indefinida a partir do 16 de setembro co obxectivo de que o executivo autonómico rectifique.