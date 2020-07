O persoal de Thenaisie leva as súas reivindicacións a un acto electoral de Feijóo

O cadro de persoal da conserveira grovense Thenaisie Provote mobilizouse onte en Vigo coincidindo coa celebraci贸n dun acto electoral do presidente da Xunta no C铆rculo de Empresarios para reclamarlle que se po帽a 谩 fronte para desbloquear o proceso de venda da compa帽铆a.

鈥淔eij贸o, escoita, Thenaise est谩 en loita鈥, 鈥淣on pode ser, que haxa comprador e Garrigues sen vender鈥 e 鈥淔eij贸o, cacique, Galiza vai a pique鈥 foron as consignas m谩is escoitadas durante a concentraci贸n, que se prolongou por espazo dunha hora 谩s portas das torres de Garc铆a Barb贸n.

Unha representaci贸n sindical, coa presidenta do comit茅 谩 cabeza, intentou manter un encontro con Feij贸o, pero tras agardar 谩s portas do edificio por unha resposta o persoal de gabinete do presidente da Xunta d铆xolles que cando rematase o acto -dunhas d煤as horas de duraci贸n- poder铆an trasladarlle a solicitude a Feij贸o, polo que optaron por abandonar a protesta.

Manifestaci贸n

Con todo, adiantaron que seguir谩n a mobilizarse at茅 que non se atope unha soluci贸n que garanta a continuidade do proxecto industrial e o mantemento dos 125 empregos distribu铆dos nos dous centros de traballo de Thenaisie: a f谩brica do Grove e as instalaci贸ns de lox铆stica en Mos. De feito, este domingo d铆a 5 te帽en convocada unha nova manifestaci贸n, que arrincar谩 do Concello do Grove 谩s 11:30 horas.

Consideran que unha vez rematado o prazo fixado polo inversor galego interesado en adquirir a f谩brica para que se aceptase a s煤a proposta, e ante a imposibilidade de seguir a negociar co grupo roman茅s Scandia Food -propietario da conserveira-, ten que ser a Xunta a que se po帽a 谩 fronte para intentar desbloquear o proceso de venda da compa帽铆a, que se atopa en concurso de acredores.

Con este 谩nimo a representaci贸n sindical acudir谩 谩 reuni贸n que ter谩 lugar este m茅rcores coa directora xeral de Pesca e co Igape. 鈥淥 Goberno galego ten que garantir que a proposta que hai enriba da mesa de recuperar a actividade industrial e manter o emprego vaia adiante; o empresario ret铆rase porque di que non se pode negociar con Scandia, pero retomar铆a a s煤a oferta se se desbloquea a situaci贸n鈥, indican.