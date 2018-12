O persoal de Urxencias do Clínico, en folga indefinida, traslada as súas demandas ás portas do Sergas

Traballadores e traballadoras do servizo de Urxencias do Hospital Clínico trasladaron este mércores as súas demandas de máis persoal ás portas mesmo do Servizo Galego de Saúde (Sergas) e da Consellaría de Sanidade. Na mobilización, convocada pola Comisión Especializada de Centro, reclamaron ademais, tal e como se acordou na asemblea celebrada o pasado luns, que todos os espazos do servizo estean abertos coa necesaria dotación de persoal para que se garanta a prestación dunha asistencia de calidade e que non se saturen as Urxencias.