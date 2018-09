O persoal de Vitrasa debaterá en asemblea novas mobilizacións ante o silencio de empresa e Concello

Print This Post

O comité de empresa de Vitrasa, concesionaria do servizo de público de transporte de Vigo, deu continuidade este xoves 27 á primeira fase de mobilizacións sen, polo momento, recibir ningunha resposta por parte de empresa nin do Concello, ao que solicitara por carta a mediación no conflito.

Así, concentráronse tanto diante da sede municipal como das instalacións da empresa, levando a pé de rúa a denuncia tanto da degradación das súas condicións de traballo como das irregularidades na contratación cometidas pola empresa.

Salientan a urxencia en resolver os incumprimentos en eventualidade, horarios de percorrido, uniformidade, horas extra ou baños, entre outras.

Este sábado 29 a partir das 23:30 horas terá lugar unha asemblea de traballadores/as onde se decidirá colectivamente que tipo de resposta dar ante a situación creada.