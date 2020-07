O persoal técnico do servizo de prevención de incendios forestais irá á folga a partir do 1 de agosto

Ante o nulo avance das negociacións para un novo acordo que regule as condicións de traballo do persoal técnico de incendios forestais da Consellería do Medio Rural, as organizacións sindicais rexistraron o pasado mércores o preaviso da convocatoria de folga indefinida neste servizos a partir de 1 agosto. Porén, transcorridos varios días aínda non se produciu ningún tipo de movemento por parte da Administración galega nin se trasladou ningunha proposta que permita abrir unha negociación real.