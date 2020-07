O Plan de formación do profesorado 20-21 céntrase na aplicación de ferramentas de ensino mixto, na actualización tecnolóxica e o coidado do benestar emocional da comunidade educativa

A conselleira de Educaci贸n, Universidade e Formaci贸n Profesional en funci贸ns, Carmen Pomar, reuniuse hoxe cos directores do Centro Auton贸mico de Formaci贸n e Innovaci贸n (CAFI) e dos Centros de Formaci贸n e Recursos (CFR) para abordar o Plan Anual de Formaci贸n do Profesorado 2020-2021, un conxunto de acci贸ns formativas dirixidas ao profesorado galego e que fan especial fincap茅 na aplicaci贸n de ferramentas de ensino mixto, no reforzo e actualizaci贸n das ferramentas tecnol贸xicas e na formaci贸n para o coidado do benestar emocional do conxunto da comunidade educativa.

Tal e como destacou Carmen Pomar, tr谩tase dun documento 鈥渧ivo, 谩xil e flexible鈥 que esixe, por tanto, 鈥渆star moi atentos 谩 evoluci贸n social, 谩s novas esixencias de futuro e ao contexto de cada momento鈥. De a铆 que este Plan, ademais de dar continuidade 谩 oferta de anos anteriores (acci贸ns formativas sobre competencias ling眉铆sticas, dixitais e Stem ou sobre inclusi贸n, convivencia e igualdade), incl煤e novas acci贸ns derivadas, principalmente, do actual contexto e das necesidades que se est谩n xerando no 谩mbito educativo.

Ferramentas docentes de ensino mixto

A oferta para o vindeiro ano incl煤e, como principal novidade, unha serie de acci贸ns formativas para o achegamento dos docentes 谩 docencia mixta. Isto 茅, que dispo帽an das ferramentas necesarias para garantir a continuidade da docencia nos centros educativos ben sexa nun espazo presencial ou virtual, se fose necesario.

A este respecto Carmen Pomar insistiu na relevancia da formaci贸n do profesorado en recursos para o ensino mixto, porque 鈥渟e algo puxo tam茅n de manifesto esta pandemia 茅 que a docencia presencial, o contacto entre profesor e alumno, 茅 insubstitu铆ble鈥.

Non obstante, a Conseller铆a de Educaci贸n avoga por converter a situaci贸n de pandemia nunha oportunidade que pasa por preparar o profesorado para que incorporen na aula, desde xa, de modo presencial, m茅todos de ensino que tradicionalmente van asociados ao ensino non presencial e que atinxen a aspectos como as metodolox铆as activas de ensino (propostas integrais de tarefas adaptadas a cada idade, grupo e contexto) ou aos sistemas de avaliaci贸n, entre outros.

As铆, o Plan incorpora novas acci贸ns formativas nas que se abordar谩n os modelos de aprendizaxe a distancia, a s煤a aplicaci贸n pr谩ctica no sistema galego e as ferramentas dispo帽ibles para facelo realidade.

Este tipo de actividades, que est谩n dirixidas ao conxunto do profesorado, incl煤e un curso de introduci贸n ao ensino mixto v谩lido para todos os niveis educativos que estar谩 dispo帽ible en formato aberto en li帽a a trav茅s da Plataforma Platega, as铆 como unha versi贸n titorizada e certificable presencial ou semipresencial de 50 horas de duraci贸n con contidos espec铆ficos para o profesorado segundo a etapa educativa.

Actualizaci贸n de ferramentas tecnol贸xicas

As铆 mesmo, de cara ao vindeiro curso vaise facer especial fincap茅 na actualizaci贸n das ferramentas tecnol贸xicas co fin de reforzar as competencias dixitais do profesorado, cun curso de formaci贸n de 15 horas que se desenvolver谩 na aula virtual de cada centro e incluir谩 contidos axustados 谩s caracter铆sticas e necesidades dos diferentes contextos.

Deste xeito, os docentes poder谩n adquirir formaci贸n b谩sica sobre o dominio t茅cnico dos recursos (como se entra nunha aula virtual, utilizaci贸n da ferramenta de videoconferencia, como se deben elaborar materiais did谩cticos para que se poidan ofertar a trav茅s de recursos virtuais,…); as铆 como formaci贸n para que saiban facer unha utilizaci贸n did谩ctica das ferramentas dispo帽ibles (a creaci贸n de recursos tecnol贸xicos para traballar de modo cooperativo cos alumnos, axustar o uso das TIC 谩 atenci贸n a diversidade ou ao contexto das propia aula atendendo 谩s demandas).

O 谩mbito do uso das TIC verase reforzado tam茅n a trav茅s de acci贸ns formativas espec铆ficas a trav茅s de grupos de traballo, seminarios e Plans de Formaci贸n Permanente do Profesorado, con especial atenci贸n 谩 integraci贸n did谩ctica das TIC e o dese帽o e desenvolvemento curricular.

Benestar emocional e acompa帽amento 谩s familias

Outra das novidades que incl煤e o Plan de Formaci贸n do Profesorado 20-21 茅 a formaci贸n en benestar emocional, con contidos centrados no benestar persoal, a convivencia, a inclusi贸n e as redes de apoio. Nesta li帽a, cont茅mplanse actividades formativas espec铆ficas dirixidas aos departamentos de Orientaci贸n, aos centros educativos, 谩 inspecci贸n educativa e formaci贸n orientada 谩s propias familias.

Respecto 谩s familias, -e tendo en conta o seu papel central, sobre todo nos niveis iniciais da escolarizaci贸n-, o vindeiro curso incorp贸ranse actividades formativas espec铆ficas dirixidas ao profesorado para facilitar a comunicaci贸n entre os diferentes axentes. As铆, abordaranse cuesti贸ns como o rol do profesorado como apoio e gu铆a para as familias no seu acompa帽amento ao alumnado e no manexo das ferramentas tecnol贸xicas que enriquecen a experiencia de aprendizaxe desde os fogares; e fomentarase a organizaci贸n de actividades formativas dirixidas 谩s familias nos centros educativos a trav茅s das ENAPAS (Escolas de Nais e Pais).

Ademais destas novidades derivadas dos novos contextos de ensino xerados a ra铆z da pandemia Covid-19, o Plan Anual de Formaci贸n do Profesorado seguir谩 afondando nas li帽as formativas postas en marcha nos 煤ltimos anos e que estaban centradas na aprendizaxe de idiomas (atendendo 谩 rede de centros pluriling眉es), co eido dixital (coa extensi贸n da rede de centros E-dixgal) e cos 谩mbitos da igualdade, da convivencia e da inclusi贸n.