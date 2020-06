O Plan de inserción laboral para vítimas da violencia de xénero permite contratar a 68 mulleres

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantivo esta ma√Ī√° un encontro co alcalde de Soutomaior, Agust√≠n Reguera sobre o plan de inserci√≥n laboral para mulleres que sofren violencia de x√©nero, polo cal 38 entidades locais galegas contratar√°n a a 68 mulleres, no que tam√©n participa este concello pontevedr√©s, que contratar√° a d√ļas mulleres.

Alfonso Rueda explicou que este √© programa pioneiro que se puxo en marcha o pasado ano por primeira vez en Galicia grazas ao Pacto de Estado contra a Violencia de X√©nero. As axudas te√Īen como finalidade principal apoiar √°s mulleres v√≠timas da violencia de x√©nero na s√ļa integraci√≥n laboral que lles permita unha independencia econ√≥mica co obxectivo fundamental de lograr a s√ļa plena integraci√≥n na vida econ√≥mica e social.

O titular da Vicepresidencia indicou que ‚Äúa independencia econ√≥mica e a posibilidade dun traballo estable contrib√ļe a que as mulleres v√≠timas da violencia de x√©nero poidan ter unha maior autonom√≠a, e poder comezar unha nova vida lonxe do seu agresor. Por todo isto quero agradecer ao concello de Soutomaior que se implique, se involucre e sexa part√≠cipe nestas iniciativas‚ÄĚ

A cont√≠a da subvenci√≥n √©, por cada muller contratada a tempo completo, a equivalente √° necesaria para sufragar durante o per√≠odo de contrataci√≥n as retribuci√≥ns salariais brutas totais, inclu√≠da a parte proporcional das pagas extraordinarias e as cotas √° Seguridade Social a cargo da entidade empregadora, na mesma cantidade que a fixada para o salario, segundo convenio colectivo ou normativa laboral aplicable vixente no momento de formular a solicitude e acorde coa s√ļa categor√≠a profesional.

As contrataci√≥ns polas cales se conceda a subvenci√≥n deber√°n ser para a realizaci√≥n de obras ou servizos de interese xeral e utilidade social, competencia das entidades locais e deben ser executados polas entidades locais en r√©xime de administraci√≥n directa ou polos organismos, entes ou empresas p√ļblicas √°s que se encomende a s√ļa execuci√≥n. A duraci√≥n dos contratos ser√° como m√≠nimo de 4 meses, a√≠nda que a maior parte das mulleres van ser contratadas durante 12 meses.