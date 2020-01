O Pleno apoia a mobilización do 9 de febreiro en defensa da sanidade pública A Corporación aprobou este mércores a moción, cos únicos votos en contra dos edís do PP vigués. O Concello avala así a convocatoria da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do próximo 9 de febreiro en Santiago e anima á cidadanía a sumarse.