O Pleno avala o Plan Parcial de Navia, que ganará 1.600 vivendas protexidas

Os concelleiros ratificaron a aprobación definitiva da modificación do Plan Parcial de Navia, coas únicas abstencións dos dous concelleiros do grupo mixto e do edil non adscrito. A responsable de Urbanismo, María José Caride, explicou que o acordo dá saída a unha demanda de vivenda protexida, ratificada nun protocolo coa Xunta de Galicia no 2009, polo que chega “once anos tarde”.

Caride recordou que se presentaron miles de alegacións, tamén do propio Concello de Vigo, para mellorar cuestións como o soterramento da VG-20 ao seu paso por Navia, a accesibilidade ao Lagares ou conexións viarias, mais sobre todo para demandar o compromiso da Xunta de Galicia de construír un instituto.

O goberno de Vigo condicionara o seu apoio á modificación a que a Xunta comprometera nun protocolo a devandita dotación educativa, algo que o goberno de Núñez Feijóo non aceptou. Os tres edís que non apoiaron a modificación precisamente argumentaron que non se atenderon as alegacións interpostas pola veciñanza, en particular o instituto.

O Concello presidido por Abel Caballero continúa esixindo un instituto en Navia, non renuncia a demanda, ofrece de balde solo para erixilo (que ten o visto bo do Instituto Galego de Vivenda e Solo, segundo relevou Caride) e valida o Plan Parcial para dar luz verde ao desenvolvemento da vivenda de protección.