O portavoz da Comisión de O Marisquiño alerta das “consecuencias penais de non comparecer”

O portavoz da Comisión de Investigación de O Marisquiño, Alberto Pazos, anunciou hoxe que as comparecencias do Plan de traballo retómanse a próxima semana, e alertou das “consecuencias penais de non comparecer”. Neste sentido, detallou que “os servizos da Cámara enviaron as citacións aos distintos comparecentes, na que se lles fai constar a obrigación legal de atender este requirimento, e as consecuencias penais dunha posible negativa”.

Así, Pazos lembrou que, segundo establece o artigo 502 do Código penal, aqueles que, “sendo requiridos en forma legal e baixo apercibimiento, deixasen de comparecer ante unha Comisión de investigación das Cortes Xerais ou dunha Asemblea Lexislativa de Comunidade Autónoma, serán castigados como reos de delito de desobediencia” que, como sinala, comporta unha posible pena de inhabilitación de entre 6 meses e 2 anos.

Neste marco, Pazos, que estivo acompañado polas deputadas autonómicas viguesas Teresa Egerique e Marián García, desagregou o calendario de comparecencias para os próximos meses, que se inicia o martes que vén coas intervencións da portavoz popular do PP de Vigo, Elena Muñoz, e do seu homólogo de Marea de Vigo, Rubén Pérez.

Pazos detallou que o alcalde de Vigo está citado para o 19 de febreiro; e o presidente da autoridade portuaria, para o 21 do mesmo mes. Tamén se solicitou a comparecencia, entre outros, dos concelleiros de Seguridade, Carlos Font; Urbanismo, María José Caride; Festas, Ana Laura Igrexas; e Patrimonio, Javier Pardo; así como do secretario municipal. Ademais, tamén comparecerán o exalcalde de Vigo Carlos Príncipe, os xefes das áreas de infraestruturas e explotación do Porto de Vigo, e outros técnicos externos.

Xunto ao avance das próximas comparecencias, o portavoz da Comisión valorou os traballos xa realizados, entre os que destacou a comparecencia do director de AXEGA, “que nos achegou novidades tan sorprendentes como que non se activou o Plan de Emerxencias Municipal, ou que o Concello de Vigo non ten a disposición da AXEGA un teléfono de contacto fose do horario de oficina”.

Así mesmo, e como lembrou, o director da EOXI deu conta do “excepcional funcionamento dos servizos médicos” ante unha emerxencia desta magnitude; e o representante das vítimas, “ademais de recibir os ataques e descualificacións do único partido que se negou a escoitalos, destacou o abandono que están a sufrir por parte do Concello de Vigo”.

“Boicot socialista”

Neste marco, Alberto Pazos lamentou o “boicot dos socialistas” a esta Comisión. “Esta actitude resulta lamentable, pero no caso concreto do goberno municipal de Vigo, onde tivo lugar o accidente e de onde son a maioría dos afectados, e que era o encargado de tramitar o expediente da licenza de Ou Marisquiño, resulta intolerable e deleznable: porque se negaron a crear a Comisión no Concello e a informar as vítimas e ao Parlamento”.

Pazos lembrou que esta actitude resulta “especialmente vergoñosa” no alcalde de Vigo, tamén presidente da FEMP, cuxo Código de bo goberno esixe “facilitar as actuacións de control e supervisión que as autoridades internas ou externas competentes adopten”.

Sobre esta base, o portavoz da Comisión considerou que “Caballero e o seu equipo están demasiado nerviosos e máis centrados en atacar ao Parlamento que en defender o dereito das vítimas para coñecer a verdade”. “Pídolle ao señor Caballero que se deixe de escusas e colabore, que, xa que non parece que fixese demasiado para evitar o accidente, polo menos faga algo para aclaralo. A xustiza debe facer o seu traballo; e as institucións o seu, e determinar as causas do accidente e as posibles responsabilidades políticas e medidas a implementar”, concluíu.