O Porto de Vigo bate un récord coa descarga de 16.000 toneladas de aluminio

Onte comezou a maior descarga de aluminio da historia no Porto de Vigo. Trátase do MV C.S. PRINCESS procedente do sur de Africa, con 16.000 toneladas de lingotes de aluminio provenientes do porto de Maputo, Mozambique. Proxecto que trae a Vigo Kaleido Logistics, operador loxístico que fai posible este tipo de tráficos de forma regular ao Porto de Vigo. O destino desa mercadoría non será só Vigo ou Galicia, senón que alcanzará a toda a metade occidental da Península Ibérica.