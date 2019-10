O porto de Vigo recibe a máis de 4.800 persoas nunha escala dobre dos cruceiros Seabourn Ovation e Sapphire Princess

Este xoves, 10 de outubro, o Porto de Vigo recibe unha escala dobre de cruceiros: o Seabourn Ovation, da compañía Seabourn Cruise Lines, e o Sapphire Princess, da compañía Princess Cruises; ambas as compañías pertencentes a Carnival Corporation, o grupo operador de cruceiros que aglutina, ademais, a P&Ou, Cunard, Holland America, Carnival, Aida e Costa. O Seabourn Ovation atracará ás 8.00 h, proveniente de Coruña e con destino a Leixoes, e realizará unha escala longa, con saída prevista ás 23.00h. A bordo viaxan 573 pasaxeiros, maioritariamente de orixe norteamericana, aínda que tamén cunha parte importante de británicos, australianos e alemáns, entre outras nacionalidades; e 428 tripulantes, no cruceiro de 14 noites “Xemas da Europa Occidental” no que percorrerán diferentes portos de Irlanda, Reino Unido, Francia, España e Portugal.

Por tratarse da escala inaugural deste cruceiro no noso porto, celebrarase a bordo do mesmo unha recepción na que se producirá o tradicional intercambio de metopas entre o buque e a Autoridade Portuaria de Vigo.

A compañía Seabourn Cruise Line é unha compañía de cruceiros de ultra luxo, con sede en Seattle, Washington, e o Seabourn Ovation, construído no estaleiro italiano Ficantieri en 2018, é o seu barco máis recente e, xunto co seu xemelgo o Seabourn Encore, construído en 2016, os de maior tamaño da compañía. Ten 210 metros de eslora, bandeira de Bahamas, e 41.865 toneladas de rexistro bruto.

O Sapphire Princess, chegará de Southampton ás 8.00 h, e sairá ás 18.00 h con destino a Funchal. Nel viaxan 2.783 pasaxeiros, maioritariamente británicos, aínda que tamén viaxan un número considerable de norteamericanos, canadenses e australianos entre outras nacionalidades, e 1.064 tripulantes. Está a realizar un cruceiro de 11 noites ás Illas Canarias nun itinerario que lle levará a Tenerife, Gran Canaria e Arrecife, antes de volver de novo a Southampton.

O Sapphire Princess pertence á Clase Gem da compañía Princess e foi construído en 2004 no estaleiro xaponés Mitsubishi Heavy industries, do mesmo xeito que o seu buque xemelgo, o Diamond Princess, converténdose naquel momento nun dos cruceiros máis grandes do mundo. Ten unha eslora de 290 metros, bandeira de Bermudas e 115.875 toneladas de rexistro bruto.

Esta escala dobre supón o punto álxido do mes de outubro no calendario de cruceiros de Vigo. Un mes no que nos visitarán, ademais, os cruceiros de Royal Caribbean Independence of the Sexas en tres ocasiones e Explorer of the Sexas en dous, ademais doutros importantes cruceiros de gran porte como o P&Ou Ventura e o Celebrity Silhouette. Escalas que poñen de manifesto a capacidade do porto de Vigo para xestionar grandes volumes de turistas de cruceiros, como ocorreu o pasado 27 de setembro na escala tripla do P&Ou Ventura, MSC Preziosa e Costa Mediterranea, no que 12.00 persoas arribaron á cidade.

As condicións naturais da Ría de Vigo, coas súas augas profundas e protexidas, e as infraestruturas portuarias que acollen o tráfico de cruceiros, con calados de entre 9 e 12 metros e 1000 metros de liña de atracada son determinantes para acoller a estes grandes cruceiros e recibir aos seus pasaxeiros e tripulantes, fonte de riqueza cultural e económica para toda a cidade e a súa contorna.

Fotos