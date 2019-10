O porto de Vigo Recibe da asociación europea de portos ESPO a certificación ambiental Pers Eoports en Oslo

A Asociación Europea de Portos ve no porto vigués un exemplo internacional en xestión ambiental, que supera, un ano máis, a auditoria da certificación PERS Eco Ports, a máxima distinción ecolóxica avalada pola ESPO, Asociación de Portos Europeos.

A Autoridade Portuaria de Vigo recibiu no “Green Port Congress”, en Oslo esta certificación ecoports xunto ao Porto de Barcelona.

O porto de Vigo superou a última auditoría da certificación PERS ( Port Enviromental Review System) da Asociación de Portos Europeos, realizada pola Lloyd’ s Register que mide o grao de cumprimento dos parámetros de desenvolvemento sustentable en 90 portos do todo o mundo. O resultado confirma que o obxectivo marcado fai cinco anos, o de converterse en Porto Verde de referencia no sur de Europa, está a facerse realidade.

Ademais, a Autoridade Portuaria conta coa norm000567890a ISO 14001, unha norma estándar internacional de xestión ambiental orientada á mellora do comportamento ambiental das organizacións e eficiencia económica desde o punto de vista do respecto ao medio ambiente e o desenvolvemento sustentable, e o rexistro EMAS, unha norma de adhesión voluntaria da Unión Europea que recoñece ás organizacións que implantaron un sistema de xestión ambiental e adquiriron un compromiso de mellora ambiental continua, ambas as certificacións foron renovadas unha vez máis, o pasado 5 de xullo, e só hai catro portos en Europa que poden presumir de ter estas certificacións.

Estes documentos acreditan o bo facer en todos os aspectos que avalían a xestión ambiental: como no tratamento de residuos, usos eficientes dos recursos (electricidade, auga, gas..), a eficiencia enerxética, a contaminación acústica e ata a protección do hábitat, entre outros.

Estes recoñecementos impulsan e reforzan ao Porto de Vigo para continuar coa súa estratexia de planificación portuaria de Crecemento Azul (Blue Growth), con apostas pola loita contra o cambio climático, como o “Compromiso Our Ocean”, que a Autoridade Portuaria de Vigo adquiriu no pasado cume de Malta no ano 2017, e que implica alcanzar altos graos de autosuficiencia enerxética por renovables e a redución dun 30% en emisións (CO2, SOX, NOX), actualmente alcanzouse un 20% de autosuficiencia enerxética nas oficinas da sede da Autoridade Portuaria coa instalación de paneis fotovoltaicos e está previsto alcanzar esas cotas na Lonxa e resto de edificios.

Outras importantes iniciativas enmarcadas na estratexia Blue Growth e que foron presentadas na auditoría de certificación son a creación de novos hábitats mariños con proxectos como “ Peiraos do Solpor”, un proxecto en 4 fases que ten por principais obxectivos desenvolver estruturas e implementan tecnoloxías que permitan lograr portos sustentables, para iso potenciarase o incremento da biodiversidade en zonas portuarias como elemento redutor de emisións de CO2. Durante a reunión do Comité de Sustentabilidade de ESPO púidose presentar esta iniciativa e os primeiros resultados dos xardíns submarinos, o que creou unha gran expectación.

Ou os proxectos de autosuficiencia e eficiencia enerxética como o proxecto Lonxa 4.0 autosuficiente, cuxo obxecto do proxecto é a mellora da eficiencia enerxética do edificio da Lonxa de Altura do Porto de Vigo, incluíndo a renovación das instalacións de climatización e a realización de actuacións que permitan reducir a demanda enerxética, actuarase tamén sobre o sistema de iluminación, e complementarase o proxecto coa implantación dunha instalación solar fotovoltaica en réxime de autoconsumo, que permita xerar gran parte da enerxía que se consome no propio edificio.

A aposta do Porto de Vigo polos combustibles limpos, como as probas realizadas para a subministración de enerxía eléctrica a buque a través dun xerador alimentado con gas natural licuado, o que permite ao buque apagar por completo os motores durante a súa estancia en porto e por tanto unha redución drástica das emisións durante a súa estancia en porto.