O porto de Vigo, un porto de distribución do aluminio

Tras a celebración do Consello de Administración, o presidente compareceu ante os medios para informar dos acordos adoptados no mesmo.

En canto a estes últimos, obsérvase que o tráfico total do mes de xuño ascendeu a 388.467 toneladas, o que representa un descenso do -5,41% sobre o mesmo mes do ano anterior. O presidente sinalou que este descenso débese, principalmente, ao descenso de -3,46% no movemento das mercadorías, alcanzando a cifra mensual de 374.993 toneladas.

Segundo asegurou, as mercadorías máis destacables que pecharon o mes en positivo son os metais cun 264,03% dado que este mes realizouse a maior descarga de aluminio en convencional da historia, con case 16.000 tn procedentes de Mozambique e o granito en bruto cun 17,73%, moi favorecido polas importacións procedentes de Mozambique e as exportacións a Siria.

Outras mercadorías que tiveron un comportamento positivo, aínda que cun movemento moi inferior aos anteriores, foron o granito elaborado cun 5,91%, a lousa cun 20,86% e a fariña de peixe cun 36,31%.

En canto ás mercadorías que neste mes pechan en negativo destacan (pola súa importancia e diferenza en toneladas) os automóbiles cun -16,22%, a pesca conxelada cun -11,89% e as conservas cun -30,57%.

Mención especial merece a pesca conxelada que está a ser a mercadoría que peor comportamento tivo mes a mes neste exercicio. A caída reflíctese no tráfico contenerizado cun -18,32%, mentres que o convencional crece nun 50,81%, polas descargas procedentes de Illas Malvinas.

No que a tráfico de vehículos ro- ro refírese (medido en unidades) tivo un comportamento moi similar ao mesmo período do ano anterior, cun descenso do -0.69%. As cargas supoñen o 84,10% das operacións. Tamén debemos reflectir que o 12,04% dos vehículos operáronse en réxime de tránsito, sendo Sudáfrica e Marrocos os principais países de orixe e cuxo destino (ademais dos reenvíos a outros portos nacionais) son Francia, principalmente, Grecia e Reino Unido.

De igual modo, a pesca fresca ha descendido nun -1,61% en canto ao seu volume e nun -2,97% no valor de venda. A perda de valor debemos achacala aos peixes, que pola súa importancia é o grupo que determina a evolución final da pesca fresca, cun descenso de descargas do –2,18%, reduce o seu valor nun -2,98%.

Se analizamos o período comparativo acumulado a XUÑO 2019/18, o tráfico de mercadorías (graneis sólidos, graneis líquidos e mercadoría xeral) alcanza a cifra de 2.078.229 tn, o cal implica un descenso de -42.187 toneladas (-1,99%).

A mercadoría xeral ha descendido nun -1,71%, os graneis líquidos nun -50,19% (dentro do previsible) e o granel sólido (cemento en exclusiva) aumentou o seu tráfico nun 11,67%. Engadindo o resto dos tráficos, a pesca fresca mantense en cifras similares ao acumulado do ano anterior, cunha perda de -478 tn, que se traduce nunha caída do -1,61%; en cando aos avituallamientos, estes diminúen en -14.143 tn (-17,60%), aínda que hai que considerar que faltan por incorporar certa cantidade de subministracións combustible.

Os datos sobre pasaxeiros son positivos (no seu conxunto) neste período, aínda que dependendo de tipo pasaxeiro, o resultado é moi diferente. A pasaxe de ría ou local presenta un incremento do 6,74% e o de cruceiro un descenso do -23,68%, cumpríndose así as previsións existentes sobre a caída desta actividade.

Por último, en canto aos datos económicos, López Veiga resaltou o descenso do 2,5% na Cifra de Negocio con respecto ao mesmo período do exercicio anterior.

O Resultado de explotación obtido en maio deste exercicio sitúase nun resultado positivo de 404.500 euros, inferior ao obtido en maio do pasado exercicio cifrado en 896.900 euros.

Os Resultados despois de Impostos son positivos e ascenden a 409.400 Euros, inferiores en 492.000 euros aos obtidos no pasado exercicio, que ascendían a 901.400 de euros.

No que respecta a outros asuntos da Orde do día, o presidente portuario informou o Consello de Administración sobre a achega de socios a fondos propios a favor de “SUARDIAZ ATLANTICA, S.L”, correspondente á AUTOESTRADA DO MAR.

De igual modo, infórmase sobre o inicio de expediente para a afectación ao dominio público portuario da parcela adquirida á mercantil DUCHES, S.A.

O Consello de Administración aproba a solicitude de autorización administrativa do REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO para ocupar unha superficie total de 1.547 m2 aproximadamente, na parte traseira do edificio social, con destino a aparcamento reservado.

Apróbase igualmente a solicitude de ampliación (12 anos) do prazo inicial da concesión de ELECTROMECANICA NAVAL E INDUSTRIAL S.A “ EMENASA” outorgada por Ou.M. o 22/4/1987 e resolución do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo de data 8/5/1997 situada na travesía Jacinto Benavente de Vigo, con destino a almacén de efectos navais para a industria da pesca.

Enrique López Veiga informou sobre a situación do “Convenio Abrir Vigo ao Mar”. Este convenio ten unha vixencia de 50 anos que terá que ser revisado de acordo coa nova lexislación que obriga a revisar o convenios antes do 1 de outubro do 2019. Parece, insistiu, que hai boa disposición entre as partes para que haxa acordo, pero senón chegase ese momento, o convenio decaería e o Porto volvería ser o dono do terreo; en tal caso, podería facerse cargo do mantemento do mesmo e asumir a reparación de toda a zona arranxando o paseo das Avenidas que está en moi mal estado. Con todo, dada a boa disposición, confía en chegar a un acordo.

Igualmente licítanse as obras de AMPLIACIÓN PIF DE GUIXAR” por importe de 1.497.393,63€ así como a “ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO CONSTRUTIVO DA AMPLIACIÓN DO PEIRAO DE COMERCIO” por importe de 490.000 euros.

Por último, o presidente comunicou que se adxudicou á SOCIEDADE ANÓNIMA TRABALLO E OBRAS (SATO) a obra para a “AMPLIACIÓN DE CHAIRA ANEXA Á LONXA” por importe de 2.807.917,00 €.

O volume de investimentos previsto da Autoridade Portuaria estaría por encima de os 20.000.000 €.