O PP avoga por recuperar unha cultura “variada, diversa, libre e que aposte polo talento vigués”

cultura que a el gústalle e que non sempre ten que coincidir coa oferta que os vigueses demandan”. “Somos unha cidade cunha grandeza cultural impresionante, con multitude de posibilidades para desenvolvela e que non se están aproveitando”, incidiu. Teresa Egerique puxo como exemplo cidades como Málaga ou O Porto, onde si souberon aproveitar e potenciar a cultura para consolidar a súa oferta turística.

Egerique tamén subliñou que neste momento “temos en risco de desaparición a Escola Municipal de Artes e Oficios, un legado importantísimo que nos deixou no seu día García Barbón para o ensino de artesanía e música tradicional”, e que na cidade “non dispoñemos dunha rede museística en condicións, que dispoña dunha oferta variada e diversa”. “Tampouco se está apoiando á xente nova para que desenvolva o seu talento e potencial de maneira que isto acabe repercutindo en positivo para Vigo”, apuntou a popular.

