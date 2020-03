O PP celebra a volta de Abel Caballero a Vigo despois dunha semana en Madrid que non serviu para nada

O grupo municipal do Partido Popular celebra que Abel Caballero volvese a Vigo, cidade da que é alcalde, e da que levaba desaparecido unha semana. Caballero foi a Madrid durante toda a semana a inventarse reunións con cargos do seu partido para, supostamente, tratar temas relacionados con Vigo cando realmente foi como presidente da FEMP para falar temas desta organización que preside e non os da cidade da que é alcalde. “Lamentablemente foron encontros artificiais dos que non se trouxo ningún compromiso nin ningunha realidade para os vigueses. Só anunciou que Vigo contaría coa Biblioteca do Estado, algo que leva 12 anos anunciado e comprometido e se non se fixo é porque o alcalde non é capaz de ceder o chan, porque cada ano ocórreselle unha localización distinta”, afirma Alfonso Marnotes.

O portavoz popular pregúntase “A que foi a Madrid? A facerse fotos? A falar con Pedro Duque das estrelas? O alcalde sabe o que pasou en Vigo durante os días que non estivo? Pois lle informamos de que a cidade viviu varios temporais, o caos de tráfico foi insoportable e encima os usuarios de Vitrasa están desesperados porque cambiaron o percorrido de case 20 liñas de autobús urbano e non saben onde dirixirse. E o alcalde onde estaba? O alcalde estaba a se facer fotos con cargos do seu partido e paseando por Madrid e Las Palmas de Gran Canaria en nome da FEMP”.

Esta ausencia de compromisos por parte do goberno de Madrid vai acompañada da negativa e dos obstáculos do alcalde a investimentos da Xunta de Galicia, como o Barrio Cultural no Casco Lanuxe, o novo instituto da Rúa Lalín ou o novo centro interxeracional na estación de autobuses. Entre o que Madrid non fai e o que o alcalde non deixa facer, a prexudicada é a cidade.

“Os vigueses coa ausencia do alcalde gañamos unha cousa: que nesta semana aforráranos a súa propaganda diaria das 12 de mediodía”, conclúe Alfonso Marnotes.