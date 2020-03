O PP critica que hai 23 centros educativos sen porteiros vixiantes por falta de previsión do Concello

O grupo municipal do Partido Popular lamenta que haxa 23 centros educativos sen porteiros vixiantes por unha falta de previsión do Concello. A concelleira Teresa Egerique asegura que “é unha nefasta xestión por parta da Concellería de Educación. Nalgúns casos teñen que abrir os directores ou persoas que teñan a chave e o Concello propón que abra e peche os centros, a Policía Local”.

O grupo municipal do PP considera que esta non é a solución. “A Policía Local non dá abasto para abrir e pechar 23 centros á mesma hora e ademais desatenden outras prioridades. Non hai persoal suficiente”, engade Teresa Egerique.

O PP critica que se non cubriron estas prazas de forma definitiva e tirouse de bolsas de emprego con contratos de seis meses. “Por iso esiximos ao alcalde que convoque, dunha vez por todas, as ofertas de emprego público paralizadas desde 2014. Neste caso, os porteiros vixiantes realizan unha función fundamental nos centros, cunha gran responsabilidade traballando con menores, e son un elo fundamental na cadea educativa. Novamente, a falta de xestión de Abel Caballero levounos a esta situación, que é un claro exemplo da forma de traballar do Concello de Vigo ao que non lle interesa sacar adiante as Ofertas de Emprego Público”, finalizou Teresa Egerique.