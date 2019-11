O PP critica que o alcalde mente aos usuarios do Imserso, xa que a oferta está conxelada e adxudicada ata 2022

O portavoz popular, Alfonso Marnotes, ofreceu, esta mañá, unha rolda de prensa para criticar que o alcalde mente aos viaxeiros do Imserso cando lles asegura que, a próxima tempada, sairán máis avións desde Peinador ou que os buses partiŕ an de Vigo.

