O PP de Vigo esixe ao goberno de Sánchez “que non sexa cómplice de Caballero en ocultar o que ocorreu de verdade no accidente de O Marisquiño”

Connect on Linked in

A presidenta do PP de Vigo Elena Muñoz pediulle ao goberno de Sánchez “que non sexa cómplice de Caballero en ocultar o que ocorreu de verdade no accidente de O Marisquiño”. “O goberno de España non pode ser cómplice de Abel Caballero para non dar explicacións dun accidente tan grave”, incidiu.

Neste sentido, a líder dos populares, que estivo acompañada polo senador Miguel Fidalgo, avanzou a presentación de senllas preguntas escritas no Congreso e no Senado para que a ministra de Política Territorial e Función Pública, Meritxell Batet, dea explicacións sobre a solicitude dun ditame ao Consello de Estado para evitar que os concelleiros comparezan na Comisión de Investigación do Parlamento de Galicia, e non se dilate así a investigación do accidente.

Elena Muñoz subliñou que este é un “paso máis, bochornoso e vergoñoso”, da estratexia do alcalde para evitar dar calquera tipo de explicacións e “dificultar o coñecemento da verdade”. “Isto é utilizar as institucións para fins políticos particulares”, engade.

Unha estratexia, detalla, na que non ten “escrúpulos” para manexar as institucións á súa antollo, encargando un “informe a medida” ao secretario municipal para non entregar toda a documentación á Comisión de Investigación, e usando a súa maioría absoluta para non comparecer no pleno de Vigo ou evitar que dita Comisión celebrásese na cidade.

“E agora decatámonos de que, para seguir fuxindo, usan, nin máis nin menos, a unha ministra socialista para facer unha consulta ao Consello de Estado, presidido por unha exvicepresidenta tamén socialista, para dilatar a comparecencia dun acalde socialista”, profunda.

A presidenta local ha cualificado de “aberrante” que o alcalde emprega a súa influencia para “pedir favores en beneficio persoal e en contra dos intereses dos vigueses”. Así, detalla, “agora xa sabemos a cambio de que vendeu a Vigo e aos vigueses nos Orzamentos Xerais do Estado”. “É bochornoso; antepuxo o seu beneficio persoal aos intereses de Vigo”, engade.

“Saber por que”

Neste marco, o senador Miguel Fidalgo relatou que a presentación desta pregunta escrita busca saber “con base en que precepto, esta ministra solicita ao Consello de Estado un ditame para saber se teñen obrigación ou non os concelleiros de comparecer”.

“Cremos que é unha pregunta que só serve para dilatar o proceso, para que non se saiba a verdade sobre o Marisquiño. O que lle pedimos ao goberno é que non sexa cómplice desta manobra, que non atenda estas pretensións, porque é moi grave o que pasou”, profunda.

Fidalgo explicou que, en caso de non obter resposta a esta pregunta escrita, “transformarémola en oral no pleno do Senado do próximo 5 de febreiro na sesión de control ao goberno”.