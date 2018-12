O PP demanda ao alcalde por vulneración de dereitos fundamentais ao “ocultar información” tras case 30 incumprimentos no que vai de lexislatura

“Insisto en que queriamos levalo con absoluta discreción, non é a vía que queriamos tomar xa que confiamos no funcionamento democrático das institucións, pero este é o único camiño que nos deixou o alcalde”, lamentou Elena Muñoz, sinalando como causa principal as dificultades que o goberno local pon para o acceso á información dos grupos da oposición.

“Insisto en que queriamos levalo con absoluta discreción, non é a vía que queriamos tomar xa que confiamos no funcionamento democrático das institucións, pero este é o único camiño que nos deixou o alcalde”, lamentou Elena Muñoz, sinalando como causa principal as dificultades que o goberno local pon para o acceso á información dos grupos da oposición.