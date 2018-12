O PP denuncia que “o goberno local prefire ter a unha muller na rúa” que ofrecerlle unha das 3 vivendas baleiras que ten en As Roteas

Connect on Linked in

A concelleira popular Elena González denunciou hoxe que denuncia que “o goberno local prefire ter a unha muller na rúa” antes que ofrecerlle unha das 3 vivendas baleiras que ten en As Roteas. “É incrible falta de humanidade do alcalde e do seu equipo de goberno. Estamos a falar dunha nai con tres fillos, e non son capaces de ofrecerlle unha solución que teñen nas súas propias mans”, detallou.

Neste sentido, Elena González lembrou que estes 3 pisos foron cedidos polo IGVS para vivenda social en 2012, e que levan xa 6 anos baleiros. “A verdade non é opinable. O PP de Vigo denunciou o 4 de maio de 2016 a existencia deses pisos, e este goberno, para variar, mentiu e acusounos de desvelar, supostamente, a súa localización xa que eran para mulleres maltratadas. O 6 de maio, dous días despois, para cubrir a súa propia mentira cambiaron o seu uso destinándoos a vítimas de violencia de xénero”, relatou, indicado que, en calquera caso, as vivendas seguen baleiras e unha delas “podería ser perfectamente para Aicha”, a quen “só está a axudar a Xunta co programa Reconduce e o Bono de Alugueiro Social”.

Neste marco, a popular urxiu ao acalde a “deixar o seu orgullo ao carón” e incorporar a Vigo ao programa de vivendas baleiras, lembrando que a cidade sofre 1 desafiuzamento cada 2 días. “Sorprende que un concello como este non se preocupe de que hai unha chea de mulleres con fillos que foron desafiuzadas e ás que ninguén lles bota unha man”, lamenta.

Elena González subliñou que Vigo está a converterse en “capital galega da pobreza”, á cabeza da RISGA ou con 63.000 persoas baixo o limiar da pobreza. González sinalou que actualmente a tramitación da RISGA “é de case 6 meses” e que ao alcalde só interésalle “presumir de pobreza, de que cada vez dá máis cheque social”, cando a realidade, expón, é que “a media que se destina por habitante en Vigo é de 42 euros, moi por baixo da media en España, que é de 60”.

Neste sentido, a popular convidou á concelleira de Política Social a “comezar a facer o seu traballo e atender todos estes problemas”, empezando por mellorar a situación do seu departamento, que conta só con 13 traballadores sociais fronte ás 30 que debería sumar como recomenda a lei. “Temos uns traballadores sociais de chapó, pero a realidade é que temos 1 cada 25.000 habitantes cando o normal sería dispoñer de 1 cada 8.000”, resaltou Elena González.

Elena González lembrou que o alcalde “vive de costas a toda esta crúa realidade” porque “non lle interesa”, como demostra coa acampada que ten diante do Concello, á que leva 2 anos sen recibir a pesar de que nela durmiron 1.400 usuarios desde marzo porque non o poden facer noutro lado. “O alcalde afíxose ao totalitarismo, cando Vigo sempre foi unha cidade solidaria e acolledora”, engade.

“Que se preocupen menos do PP e máis dos vigueses”

A edil popular ha mostrado a súa sorpresa polas declaracións da concelleira Isaura Abelairas sobre unha rolda de prensa onte. “Non deixan de sorprendernos. Esa rolda de prensa deuna a Federación Veciñal, non a nosa presidenta e portavoz. Pero igual a señora Abelairas non se decatou porque estaba a escribir non se sabe que críticas en redes sociais”, indicou.

Elena González convidou á concelleira socialista a “preocuparse menos polo PP e máis polos vigueses”, á vez que lamentou as cousas que parece disposta a facer para “ir na lista”. “Xa pasou a semana pasada co señor Font, que falaba do PP respondendo a unha roda de Marea. Debe ser que lles molesta a nosa oposición, pero pídolles por favor que se ocupen dos vigueses, non de nós”, concluíu.