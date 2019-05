O PP denuncia un novo episodio de “corrupción política” do goberno local e esixe a dimisión de Carmela Silva

O concelleiro popular, Miguel Fidalgo, denunciou hoxe un novo episodio de “corrupción política” por parte do goberno local no Concello de Vigo. Un “escándalo” vinculado a “enchufes e contratos para amigos”, indicou.

O concelleiro popular, Miguel Fidalgo, denunciou hoxe un novo episodio de “corrupción política” por parte do goberno local no Concello de Vigo. Un “escándalo” vinculado a “enchufes e contratos para amigos”, indicou.