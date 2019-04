O PP esixe cumprir o “compromiso asinado” para a equiparación salarial da Policía Nacional “porque eles cumpren con todos os españois”

A candidata popular á Alcaldía, Elena Muñoz, acompañada dos candidatos vigueses ao Congreso e ao Senado, Diego Gago e Miguel Fidalgo, mantiveron hoxe, na Comisaría Nacional de Policía, un encontro co portavoz da Unión Federal de Policías ( UFP), Agustín Vigo, e outros representantes do sindicato, durante o que analizaron o cumprimento do acordo para a súa equiparación salarial con outras policías autonómicas.

A candidata popular á Alcaldía, Elena Muñoz, acompañada dos candidatos vigueses ao Congreso e ao Senado, Diego Gago e Miguel Fidalgo, mantiveron hoxe, na Comisaría Nacional de Policía, un encontro co portavoz da Unión Federal de Policías ( UFP), Agustín Vigo, e outros representantes do sindicato, durante o que analizaron o cumprimento do acordo para a súa equiparación salarial con outras policías autonómicas.