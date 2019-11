O PP esíxelle a Elena Espinosa que dimita tras comprobarse que mentiu, xa que o seu nome si figura nunha sociedade dun paraíso fiscal

O Partido Popular ha volto a reclamar, unha vez máis, a dimisión de Elena Espinosa, xa que considera que a súa situación é, extremadamente, grave e ante a inacción dela e do alcalde que a mantén no seu posto.

O Partido Popular ha volto a reclamar, unha vez máis, a dimisión de Elena Espinosa, xa que considera que a súa situación é, extremadamente, grave e ante a inacción dela e do alcalde que a mantén no seu posto.