O PP inicia a campaña “con toda a forza e a ilusión” para “gañar as eleccións coa axuda de todos os cidadáns”

A cabeza de lista ao Congreso pola provincia de Pontevedra, Ana Pastor, subliñou hoxe en Vigo que o Partido Popular inicia esta campaña “con toda a forza e a ilusión” co obxectivo de “gañar as eleccións coa axuda de todos os cidadáns; imos facer en Vigo e ímolo a facer en toda a provincia”.

