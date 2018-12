O PP lamenta que 2018 conclúe coas pistas de Balaídos en “o mesmo estado ruinoso e de abandono que 2015, 2016 e 2017”

Así, expón, bastaría con realizar unha modificación puntual do Plan Xeral para poder acometer a renovación e ampliación das pistas. “Non o dicimos nós; dio o @Consello Consultivo. Por desgraza, dentro do urbanismo á carta do alcalde non entran as pistas de Balaídos. Desde o Partido Popular pedímoslle que faga o mesmo que fixo, por exemplo, co Barrio do Cura. Que realice unha modificación puntal para que se poida iniciar ese gran proxecto. Non podemos seguir así coas principais pistas de atletismo que temos en Vigo”, concluíu.