O PP pide a dimisión de Carlos Font se non resolve o expediente de rescate da concesión da ORA

O popular esixiu ao goberno local que mostre avances na tramitación do expediente, pero sobre todo que rescate “dunha vez por todas” esta concesión municipal para que se poida poñer fin a un conflito que mantén aos traballadores de ORA nunha situación moi delicada. “Se non se produce o rescate desta concesión municipal antes do venres da próxima semana, que o señor Font dimita e se vaia para a súa casa, Para que nos serve este concelleiro se non é capaz de resolver esta situación?”, incidiu.