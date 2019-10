O PP pídelle ao alcalde que traballe, dunha vez, por resucitar ao aeroporto de Peinador, que segue en caída libre

“Somos o único aeroporto de Galicia que perde pasaxeiros, fronte a Lavacolla e Alvedro que aumentan. Xa o dixemos, pero parece que o alcalde non se quere decatar. Se as cousas non van ben, bótalle a culpa a outras administracións e leste é un problema que ten que arranxar el. Pedímoslle que resucite ao aeroporto”, critica o portavoz do grupo municipal Alfonso Marnotes.

