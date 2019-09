O PP propón que os aparcamentos de Jenaro de la Fuente, avenida de Castelao e Auditorio Mar de Vigo sexan ‘baixo custo’

O Partido Popular propón que os aparcamentos de Jenaro de la Fuente, avenida de Castelao e Auditorio Mar de Vigo sexan ‘baixo custo’.

“Xa que onte asistimos a un pleno carente de contido porque o alcalde só quéreo utilizar para ir en contra da Xunta de Galicia, nós dámoslle propostas para que empezo a gobernar e xestionar esta cidade. Pedímoslle que implante tarifas reducidas nestes aparcamentos que agora ten que xestionar o Concello”, afirma Alfonso Marnotes, portavoz do grupo municipal do PP.

Neste sentido, o representante do PP no Concello vigués, pide ao alcalde que vexa no rescate dos aparcamentos a mesma oportunidade que no Auditorio e aproveite a conxuntura para ofrecer un maior servizo de calidade aos cidadáns mellorando o servizo destes aparcamentos.

O PP propón que, xa que son aparcadoiros públicos, deberíanse renovar as súas condicións. Así, poderían ofertar tarifas a prezos reducidos, ‘baixo custo’; permitir o pago con tarxeta bancaria e, sobre todo, garantir as prazas reservadas para os residentes, algo que non sucedía ata o de agora. Lembra ademais que o servizo é tan deficitario que non admiten o pago con tarxeta.

“Abel Caballero pasouse meses reclamando tarifas reducidas no aparcadoiro do hospital público Álvaro Cunqueiro e agora pedímoslle que se aplique o conto, que tamén implante prezos baixo custo nos aparcamentos que tivo que rescatar. Ten a oportunidade de mellorar as condicións destes aparcadoiros, de ver este rescate como unha boa ocasión para axudar aos veciños destas zonas e aos vigueses en xeral”, asegura Alfonso Marnotes.