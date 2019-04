O PP solicita un pleno extraordinario para esixir que “se cumpra o acordo plenario para unha retribución xusta da Policía Local e dóteselles de material en condicións”

A popular lamentou que, un ano despois de que se aprobase por unanimidade a moción presentada polo Partido Popular por parte de todos os grupos municipais, o Concello siga dando longas aos axentes locais. “Estamos ante un tema urxente e un ano despois atopámonos que non se concretou nada”, incidiu, lembrando que “primeiro se lles dixo que esperasen aos orzamentos de 2019; logo que esperasen a fin de ano; despois dilatárono ao comezo do exercicio; e estamos no mes de abril e seguimos no mesmo punto que hai un ano”.