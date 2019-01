O PP subliña que o Paseo de Bouzas “sempre foi responsabilidade do Concello” e lamenta o seu “estado deplorable tras 12 anos de Caballero”

O concelleiro popular Miguel Fidalgo subliñou hoxe que o mantemento e conservación do paseo de Bouzas “sempre foi responsabilidade do Concello, igual que o das Avenidas”, e lamentou o “estado deplorable no que se atopa tras 12 anos de Caballero”. “Aquí temos un señor que leva 12 anos gobernando, e que en todo este tempo non fixo nada por mellorar o paseo, a pesar de que a súa continua deterioración deixouno esnaquizado”, profunda.