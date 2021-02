O PPdeG agradece a pemes e autónomos o seu esforzo para lograr que Galicia lidere a caída do paro

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, agradeceu o esforzo das pemes e dos autónomos para lograr que Galicia sexa unha das dúas comunidades nas que baixa o paro e lidere a caída, tal e como reflicten os datos de desemprego de xaneiro, que tamén rexistran que temos 5.645 parados menos que ao inicio da pandemia.

Así, na evolución mensual, a nosa Autonomía comeza o ano cunha baixada do paro de 3.603 persoas, mentres que no Estado a cifra aumenta; o desemprego descende por primeira vez nun mes de xaneiro desde 1996 e baixa nas catro provincias, nas sete grandes cidades, nos principais sectores económicos, e nos colectivos prioritarios -mulleres, menores de 30 anos, maiores de 44 anos e nos parados de longa duración-. Ademais, prodúcese un incremento da contratación indefinida e a tempo completo.

“A estabilidade de Galicia está permitindo que o noso mercado de traballo resista os efectos da COVID-19”, aseverou apuntando que, ademais das cifras de hoxe, os últimos datos da EPA amosaban que 2020 tamén pechou con menos paro e máis emprego indefinido, o que evidencia a creación de emprego de calidade.

AXUDAS DIRECTAS PARA MANTER O EMPREGO

“Sabemos o mal que o están pasando moitos sectores pero non están sós no seu esforzo”, manifestou explicando que o Goberno galego sabe que cada medida restritiva que é preciso adoptar para loitar contra a pandemia debe estar acompañada de apoios económicos directos para intentar manter o emprego.

De feito, lembrou que a Xunta xa ten practicamente pechado o segundo Plan de Rescate para activar as primeiras axudas coa máxima urxencia porque “non se pode esperar máis ante a necesidade dalgúns sectores como a hostalaría”. “O obxectivo é que cheguen a máis beneficiarios, con menos requisitos, máis rápidas e acumulables co primeiro Plan”, insistiu precisando que hai que dar resposta ao que trasladan persoas traballadoras autónomas, empresarios e representantes sindicais.

Cómpre sinalar que a tramitación do Executivo autonómico dá máis axilidade e elimina burocracia, quedando demostrada a súa eficacia co reparto das axudas do primeiro Plan de Rescate, antes incluso de rematar o prazo de solicitude.

Tellado tamén contrapuxo a implicación e compromiso do Goberno galego co de outras administracións pois, mentres a Xunta ten mobilizados 160 millóns de euros en 90 días para axudar aos autónomos, microempresas e hostaleiros, “hai deputacións que ata o de agora non deron nin o primeiro euro malia que levamos 11 meses de pandemia”.

“Non importan as cores políticas cando hai familias que están pasando por moitas dificultades”, dixo incidindo no importante que é chegar a un acordo cos concellos e coas deputacións que permita aumentar as axudas aos máis afectados.