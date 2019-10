O PPdeVigo propón a peonalización do Paseo de Alfonso dentro da actuación no Barrio do Cura

O grupo municipal do PP no Concello de Vigo propuxo este luns que a urbanización do Barrio do Cura inclúa a peonalización do Paseo de Alfonso.

Así o trasladou en rolda de prensa o portavoz popular, Alfonso Marnotes, quen sinalou que este martes, en pleno extraordinario, “previsiblemente” aprobarase a modificación puntual do Plan Xeral que dará luz verde á urbanización do Barrio do Cura.

Aproveitando esa circunstancia, Marnotes expuxo que a peonalización de Porta do Sol se estenda tamén ao Paseo de Alfonso, para que esa rúa non se converta unicamente na entrada e saída do túnel que levará o tráfico por baixo do centro da cidade.

O portavoz do PP sinalou que, ata que comecen as obras de Porta do Sol, hai tres meses para incluír esta proposta e “que sexa viable”. “É o momento de que o Concello realice os estudos técnicos e de tráfico”, incidiu, e proclamou que o goberno local ten unha “oportunidade histórica” de crear un “espazo único” en Vigo.

Tamén aposta polo túnel e tamén propón unha prolongación se fora necesario.

