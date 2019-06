O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo participa no IV Foro Rexional de Sustentabilidade do Atún en Ecuador

O Porto de Vigo participa estes días no IV Foro Rexional de Sustentabilidade do Atún, organizado pola Cámara Ecuatoriana de Industriais e Procesadores Atuneros (CEIPA) en colaboración coa FAO e que ten lugar na localidade de Manta.

O Porto de Vigo participa estes días no IV Foro Rexional de Sustentabilidade do Atún, organizado pola Cámara Ecuatoriana de Industriais e Procesadores Atuneros (CEIPA) en colaboración coa FAO e que ten lugar na localidade de Manta.