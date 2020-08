O presidente do Parlamento propón a Núñez Feijóo como candidato á Presidencia da Xunta de Galicia

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, proporá a Alberto Núñez Feijóo como candidato á Presidencia da Xunta logo da rolda de contactos, que tivo lugar esta mañá, cos portavoces dos tres grupos parlamentarios representados na Cámara galega.

Coa celebración da rolda de contactos dase cumprimento ao establecido no artigo 136.1 do Regulamento da Cámara e ponse en marcha o procedemento para a investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente da Xunta de Galicia.

Logo de constatar que Feijóo contará co respaldo maioritario da Cámara a través do apoio dos 42 deputados do Grupo Parlamentario Popular, o presidente do Parlamento convocará a Mesa e Xunta de Portavoces para trasladar o resultado da rolda de consultas e convocar o debate de investidura que, previsiblemente, se celebrará os días 1 e 3 de setembro.

DATA ACTUACIÓN

Xoves, 27 de agosto:Â Mesa-Xunta de Portavoces

Mesa-Xunta de Portavoces Martes, 1 de setembro:  Debate e votación da investidura (inicio)

 Debate e votación da investidura (inicio) Xoves, 3 de setembro: Debate e votación da investidura (continuación)

(transcorridas 48h – art. 136.3º e 5º RPG)

Debate e votación da investidura (continuación) (transcorridas 48h – art. 136.3º e 5º RPG) Xoves, 3 de setembro:  Comunicacións elección presidente Xunta a O Rei

 Comunicacións elección presidente Xunta a O Rei Venres, 4 de setembro:  Publicación elección no BOPG, DOG e BOE

 Publicación elección no BOPG, DOG e BOE Sábado, 5 de setembro:  Toma de posesión da Presidencia da Xunta

(art. 19 Lei 1/1983)

 Toma de posesión da Presidencia da Xunta (art. 19 Lei 1/1983) Martes 8 de setembro: Sesión solemne de apertura da XI Lexislatura