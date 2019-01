Connect on Linked in

O primeiro bebé de Galicia naceu no hospital Álvaro Cunqueiro ás 00,35 horas do 1 de xaneiro. Chámase Anxo e pesou 3,240 quilos ao nacer. A nai, Raquel, e a súa familia son de Goián, no municipio de Tomiño. O parto non tivo complicacións e tanto a mamá como o neno están en perfectas condicións. Desde aquí, nosa máis cariñosa felicitación e tamén a todo o persoal que os atendeu!.