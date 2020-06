O príncipe das Bateas dalle a segunda vitoria tras o parón da Liga aos celestes

O Celta de Vigo afástase un pouco máis do descenso. Faino tras sumar tres novos puntos grazas á súa vitoria ante a Real Sociedade (0-1) en Anoeta. Un gol que marcou Iago Aspas, desde o punto de penalti.

O conxunto galego queda agora con 33 puntos, sete de vantaxe respecto a a zona de descenso que marca o Mallorca (que debe xogar ante o Madrid). A Real, en cambio, vese freada en seco. queda conn 47 puntos despois de perder o seu segundo partido consecutivo en casa e, ambos con polémica arbitral, e podería ser adiantada este xoves polo Valencia.

Penalti moi rigoroso

Se importante foi a vitoria por 6-0 ante o Alaves, moito máis éo esta, pola mínima, ante os ‘txuri- urdin’. Aínda que o conxunto vasco saíu con mais ganas e xerando máis ocasións, o equipo celeste levou os tres puntos tras un polémico penalti sinalado polo colexiado.

Prieto Iglesias non dubidou en sinalar a pena máxima cando viu caer a Iago Aspas tras un agarrón de Llorente, no 44. O VAR non entrou a corrixir a xogada e, aínda que o contacto existiu, parecía demasiado leve como para provocar a caída do dianteiro galego.

Con todo, o lanzamento de penalti levou a cabo e ‘o príncipe das Bateas’ adiantou ao Celta xusto antes de marcarse ao descanso. Un gol que subía a moral aos galegos e afundía máis aos de Alguacil que vían como, unha xornada máis, as decisións arbitrais prexudicábanlles.

No segundo tempo o equipo local estirou liñas e achegouse máis á portaría de Rubén Blanco, que detivo de maneira impecable as ocasións que xeraba o equipo vasco. Os xogadores celestes souberon sufrir no tramo final e conseguiron tres puntos moi importantes.

O Celta con esta nova vitoria situase con 33 puntos neste extrano campeonato de liga.

Ficha técnica

0 – Real Sociedad: Remiro, Zaldua (Gorosabel, min 72), Llorente, Aritz, Monreal (Muñoz, min 57), Merino, Zubimendi, Odegaard (Portu, min 57), Oyarzabal (Isak, min 72), Januzaj, Willian José

1 – RC Celta: Rubén Blanco, Kevin, Aidoo, Murillo, Olaza, Bradaric (Araujo, min 76), Beltrán (Brais Méndez, min 46), Rafinha, Denis (Nolito, min 70) Suárez, Santi Mina (Smolov, min 83), Iago Aspas (Sáenz, min 76)

Goles: 0-1 Aspas, min 45:

Árbitro: Prieto Iglesias (Navarra). Amoestou a Monreal, Zubimendi, Januzaj (R. Sociedad) e a Rafinha, Smolov (RC Celta)

Campo: Reale Arena