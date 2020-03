O problema da asistencia Pediátrica en Atención Primaria da área de Vigo

Na área sanitaria de Vigo, desde o pasado 1 de Julio toda aquela solicitude de asistencia pediátrica con carácter urxente, e referida a nenos que teñan o seu pediatra en horario de mañá no centro de saúde, debe ser atendida, por orde da xerencia, no PAC do Xeral.

Isto significa que a efectos prácticos, todas as urxencias que se xeren nas cotas de máis de 20 pediatras son derivadas a un centro con 4 médicos de familia e deben compartir instalacións, consultas e salas de espera coas múltiples urxencias de adultos que xa viñan atendendo a diario.

Desde o punto de vista da competencia profesional, un Médico de familia, sen ter a titulación de Pediatría, está capacitado para tomar decisións na urxencia infantil. “O que vemos como un problema e comprobamos a diario o trastorno que provoca tanto aos profesionais como aos pacientes e os seus familiares, é que non se está proporcionando ao usuario a información adecuada: no PAC de Vigo, do mesmo xeito que no resto dos PACs de Galicia, non existe nin se prevé que vaia a existir, a figura do Pediatra de garda” argumentan os médicos do Pac de Vigo.

Con esta medida, comprobamos unha vez máis como o PAC se está utilizando como un caixón de xastre no que todo ten cabida coa escusa da escaseza de médicos, sen que se estea facendo nada realmente para paliar o problema principal. Non é xa só que os nenos se deriven do Pediatra ao Medico de Familia en caso de urxencia, “é que estamos a comprobar como ante calquera outra incidencia como pode ser a ausencia do titular da consulta pediátrica, os nenos son enviados a un servizo de urxencias para calquera consulta banal e demorable, solicitude de receitas ou mesmo ver resultados de probas diagnósticas” manifestan os médicos.

Sinalan que tamén estan a comprobar como, desde o pasado 1 de xullo, non se está proporcionando un triaxe adecuado aos nenos que acoden a solicitar asistencia urxente pola tarde aos centros de saúde. Calquera que sexa o seu problema, son derivados directamente desde o mostrador do centro ao PAC sen ser valorados previamente por un sanitario que poida determinar a gravidade do caso para atender.

“Como Médicos afectados ante esta decisión, instamos á xerencia para recapacitar da súa decisión, informar adecuadamente os usuarios de cales son os servizos dos cales dispoñen e adoptar dunha vez unha política que garanta a dispoñibilidade de recursos humanos suficientes para prestar os servizos aos cales están obrigados” engaden e finalizan.