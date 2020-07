O profesor Rodríguez Andina, galardoado polas súas achegas ao desenvolvemento e difusión da Electrónica Industrial

O Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 茅 a maior asociaci贸n profesional tecnol贸xica mundial, con m谩is de 400.000 membros en todo o planeta. O seu traballo estrut煤rase en 鈥榮ociedades鈥, cada unha delas centrada nun eido tem谩tico espec铆fico. Unha destas sociedades, a IEEE Industrial Electronics Society, acaba de reco帽ecer a excelencia acad茅mica e investigadora do profesor Juan Jos茅 Rodr铆guez Andina, do Departamento de Tecnolox铆a Electr贸nica da Universidade de Vigo co Anthony J. Hornfeck Award. Segundo explica o docente, este premio pon en valor 鈥渁 investigadores que realizasen achegas especialmente relevantes para o desenvolvemento e difusi贸n da Electr贸nica Industrial鈥 e engade que se trata dun galard贸n 鈥渄e gran prestixio en este 谩mbito, que a IEEE Industrial Electronics Society outorga dende 1979鈥.

O docente da Escola de Enxe帽er铆a Industrial apunta que no seu caso, este premio responde ao seu labor en dous eidos. Por unha banda, como editor xefe de IEEE Industrial Electronics Magazine entre 2013 e 2015, 鈥減er铆odo no que a revista se situou nos primeiros postos dos r谩nkings internacionais de calidade鈥. De feito, en 2014, a publicaci贸n recibiu o Award of Excellence da Society for Technical Communications. Por outra banda, engade Rodr铆guez Andina, o premio tam茅n valora o seu traballo como vicepresidente responsable de congresos dede 2016. Neste tempo, relata, 鈥渋ncrementouse notablemente a participaci贸n nos eventos que organizamos, as铆 como o impacto na comunidade cient铆fico-tecnol贸xica das comunicaci贸ns presentadas nos mesmos鈥.

鈥淔roito do traballo de moitos anos鈥

Rodr铆guez Andina acolle a distinci贸n que lle outorga a IEEE Industrial Electronics Society (IES), 鈥渃on gran satisfacci贸n鈥, xa que son 鈥渃olegas profesionais os que reco帽ecen o impacto das t煤as contribuci贸ns nas t煤as 谩reas de especializaci贸n鈥. Neste caso, remarca, o premio 鈥溍 o resultado dun intenso traballo de moitos anos que deu resultados moi positivos, como reflexa a grande aceptaci贸n pola comunidade mundial de Electr贸nica Industrial das actividades de IES nas que estou involucrado鈥.

Respecto 谩 entrega do premio, estaba prevista unha cerimonia en Singapur no mes de outubro, pero pola situaci贸n actual derivada da crise da covid-19, a organizaci贸n decidiu adiala ata xu帽o de 2021, cando ter谩 lugar en Kyoto, Xap贸n.

Ao servizo da industria moderna

A IEEE Industrial Electronics Society (IES) centra o seu labor en eidos fundamentais relacionados coa aplicaci贸n da enxe帽ar铆a el茅ctrica e electr贸nica na mellora dos procesos industriais. Segundo explica Rodr铆guez Andina, vicepresidente da sociedade ata decembro de 2021 tras ser reelixido en d煤as ocasi贸ns, 鈥渁s s煤as actividades enm谩rcanse nos 谩mbitos dos sistemas de control intelixente, rob贸tica, automatizaci贸n e comunicaci贸ns industriais, fabricaci贸n flexible, adquisici贸n de datos e procesado de sinal, sistemas de percepci贸n ou electr贸nica de potencia鈥. Con todo, este organismo, remarca o profesor, a IES actualiza continuamente as s煤as actividades 鈥減ara adaptalas 谩s necesidades da industria moderna鈥.