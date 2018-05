O proxecto de Irisarri e Piñera, designado para o desenvolvemento da cidade deportiva do RC Celta

Connect on Linked in

O consello de administración do RC Celta designou ao proxecto presentado por Irisarri e Piñera para o desenvolvemento da nova cidade deportiva do club en Mos. O RC Celta quere expresar o seu sincero agradecemento aos arquitectos De Fraga, G.Quijada e Portolés e Alfonso Penela polas súas propostas, todas elas magníficas, para este ilusionante proxecto que marcará o futuro do club.

O proxecto de Irisarri e Piñera colma as expectativas do RC Celta para desenvolver unha cidade deportiva funcional e moderna, respectuosa ao máximo co medioambente e con sobrada capacidade para satisfacer de xeito brillante as necesidades tanto da canteira como do primeiro equipo.

Contará con 10 campos de fútbol, un estadio para 4 mil espectadores, bancadas, vestiarios, spa, sala de prensa e auditorio, comedores, tenda oficial, universidade do deporte, hotel, aparcadoiro…

Irisarri e Piñera suscitan a cidade deportiva do Celta “como unha árbore que se planta, pero cun futuro aberto, onde ésta se desenvolva, creza e bote as ramas necesarias”. Un proxecto “coa mesma capacidade vexetal de integrarse na contorna natural, e pasar a formar parte da xeracións viindeiras, que á súa vez farán que creza, transfórmese e evolucione con elas”.