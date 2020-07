O proxecto Epicovigal empregará a análise xenómica para entender a evolución e circulación do coronavirus en Galicia

Entender a evoluci√≥n e circulaci√≥n do SARS-CoV-2 en Galicia a trav√©s da an√°lise xen√≥mica de 1000 mostras de pacientes contaxiados co obxectivo √ļltimo de contribu√≠r √° toma de decisi√≥ns no eido da sa√ļde p√ļblica na loita contra este virus. Este ser√° o reto do proxecto Epicovigal, liderado polo catedr√°tico da Universidade de Vigo David Posada e no que participar√°n equipos de investigaci√≥n das universidades, dos institutos de investigaci√≥n sanitaria e dos hospitais de referencia de Galicia.

O proxecto, que ter√° unha duraci√≥n inicial dun ano, leva por t√≠tulo¬†Epicovigal: epidemiolox√≠a xen√≥mica e monitorizaci√≥n en tempo real do SARS-CoV-2 en Galicia. A iniciativa acadou recentemente 170.000 euros de financiamento do Fondo Supera Covid-19, froito da colaboraci√≥n do Banco Santander, as universidades espa√Īolas, a CRUE e o Consejo Superior de Investigaciones Cient√≠ficas (CSIC). Epicovigal contar√° coa participaci√≥n de, ademais do Grupo de Filoxen√≥mica do CINBIO-Universidade de Vigo que dirixe Posada, do Grupo de Xenomas e Enfermidade, da Universidade de Santiago de Compostela, e do Laboratorio de Bases de Datos, da Universidade da Coru√Īa. Tam√©n participar√°n os servizos de Microbiolox√≠a dos sete centros hospitalarios de referencia do Servizo Galego de Sa√ļde, os tres institutos de investigaci√≥n sanitaria de Galicia e o Centro de Supercomputaci√≥n de Galicia (Cesga).

1000 mostras

‚ÄúA nosa intenci√≥n √© intentar p√≥r o noso grao de area, axudar desde a ciencia facendo o que sabemos facer‚ÄĚ, explica David Posada recalcando a importancia tanto do compromiso como do rigor cient√≠fico no momento actual. A grandes li√Īas, resume, Epicovigal consistir√° en obter dos hospitais galegos mostras do virus, concretamente do seu material xen√©tico, o ARN, e secuencialo para obter o seu xenoma completo. A partir desa secuenciaci√≥n, engade, realizaranse unha serie de an√°lises inform√°ticas, matem√°ticas e evolutivas que permitir√°n identificar que variantes do virus hai en Galicia e intentar estimar par√°metros epidemiol√≥xicos, como a taxa de contaxio, as migraci√≥ns do virus ou as orixes. ‚ÄúO reto principal ser√° obter as mostras axeitadas, nas condici√≥ns axeitadas e coa informaci√≥n axeitada para que as poidamos secuenciar e obter o xenoma con fiabilidade. A partir de a√≠ o noso traballo √© m√°is f√°cil, xa que aplicaremos t√©cnicas que xa co√Īecemos. O m√°is dif√≠cil √© coordinar os esforzos dos once equipos participantes e a lox√≠stica das mostras‚ÄĚ, indica o investigador do CINBIO, Centro de Investigaci√≥ns Biom√©dicas cofinanciado con fondos Feder da UE. Neste senso, David Posada recalca como ‚Äúnon queremos xerar expectativas que non son‚ÄĚ, facendo fincap√© en que este proxecto ‚Äúnon ten como obxectivo estudar a patolox√≠a do virus sen√≥n estudar como e cando se move en Galicia‚ÄĚ.

Segundo explican os promotores da iniciativa, ‚Äúa vixilancia xeneralizada para a transmisi√≥n comunitaria do SARS-CoV-2 √© unha necesidade cr√≠tica, incluso despois de que a pandemia actual se te√Īa controlado‚ÄĚ. O amplo espectro de gravidade da enfermidade, engaden, ‚Äúdificulta a vixilancia tradicional, de maneira que a epidemiolox√≠a xen√≥mica pode proporcionar informaci√≥n procesable e complementaria para informar a toma de decisi√≥ns en sa√ļde p√ļblica, en particular de maneira asim√©trica en distintas √°reas sanitarias‚ÄĚ.

Li√Īas de traballo

Os obxectivos que se prop√≥n o proxecto, detallan os seus responsables, son varios pero sempre referidos a Galicia. Entre eles est√°n realizar unha mostraxe xen√©tica pormenorizada do SARS-CoV-2 na comunidade aut√≥noma; identificar as s√ļas li√Īaxes predominantes, orixes e rutas de transmisi√≥n; inferir a s√ļa din√°mica poboacional; detectar posibles cl√ļsteres de transmisi√≥n dentro e entre diferentes √°reas xeogr√°ficas e analizar a variaci√≥n xen√≥mica deste coronavirus dentro de pacientes. A iniciativa tam√©n quere p√≥r a punto e comparar a eficiencia de distintas plataformas para a secuenciaci√≥n xen√≥mica deste virus en hospitais galegos.

Os resultados da proposta, explican os seus promotores, ‚Äúpermitir√°n entender mellor a circulaci√≥n do SARS-CoV-2 en tempo e espazo en Galicia‚ÄĚ. As√≠, detallan, grazas a unha mostraxe intensiva (1000 xenomas), coa an√°lise filodin√°mica poderase estimar con maior fiabilidade o n√ļmero m√≠nimo de introduci√≥ns que ocorreron, os patr√≥ns de transmisi√≥n e se as cadeas de infecci√≥n transmitidas localmente te√Īen sido limitadas en tama√Īo e duraci√≥n. ‚ÄúIsto permitir√°, por exemplo, saber se a detecci√≥n e as intervenci√≥ns implementadas nas √°reas de estudo foron efectivas para interromper a transmisi√≥n do virus‚ÄĚ, apunta o coordinador da iniciativa.

Mediante este proxecto, indican os seus responsables, tam√©n se pretende xerar unha rede de contactos ‚Äúentre investigadores e cl√≠nicos, universidades e hospitais‚ÄĚ, as√≠ como p√≥r en marcha unha plataforma de secuenciaci√≥n e an√°lise xen√≥mica que permita unha monitorizaci√≥n detallada en tempo real de novos brotes do virus en Galicia, de cara a obter informaci√≥n √ļtil para a toma de decisi√≥ns locais en cada momento. Esta plataforma, sinalan, integrarase e compartir√° a s√ļa informaci√≥n con outras plataformas e estruturas similares de √°mbito estatal e internacional coas que os promotores do proxecto xa colaboran, en especial coa plataforma NextSpain.

Reco√Īecemento

Epicovigal foi un dos proxectos distinguidos este m√©rcores pola tarde nun acto co que a Real Academia Galega de Ciencias reco√Īeceu o traballo de 20 grupos de investigaci√≥n das tres universidades galegas na crise da covid-19. Ademais da iniciativa liderada por David Posada, foron distinguidos proxectos dos investigadores da Universidade de Vigo Claudio Cameselle, Iv√°n Area, Higinio Gonz√°lez, Federico Mallo, Jorge P√©rez Juste e Jacobo Porteiro.