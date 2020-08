O PSdeG esixe ao ADIF a retirada do vagón tirado ao río Sil e a restitución dos danos causados

O PSdeG esixiu hoxe ao ADIF a retirada do vag贸n tirado ao r铆o Sil e a restituci贸n dos danos medioambientais causados.

Ademais, o PSdeG reclamou que se aval铆e a situaci贸n dos outros vag贸ns que permanecen na beira da v铆a do tren logo do descarrilamento o pasado domingo, e que se retiren tomando todas as medidas de seguridade ambiental precisas.

鈥溍 incomprensible鈥, profundaron os socialistas galegos, que a recuperaci贸n dos vag贸ns non se leve a cabo seguindo procedimentos que non impliquen danos para o medio e para a seguridade ferroviaria.

Por iso, recalcaron que agora o prioritario 茅 levar a cabo a recuperaci贸n do vag贸n tirado ao r铆o Sil, restaurar os danos provocados nas augas e no ecosistema e retirar canto antes o resto dos vag贸ns que se atopan xunto 谩 v铆a.