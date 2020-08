O PSdeG valora “os avances” no proceso de venda de Alcoa San Cibrao e chama á Xunta a “involucrarse” para garantir o emprego

O voceiro de Industria do Grupo Socialista no Parlamento, Martín Seco, valorou hoxe “os avances” no proceso de venda de Alcoa San Cibrao a Liberty House e chamou á Xunta a “involucrarse” para garantir o emprego na bisbarra logo de que o Ministerio de Industria atopase un inversor interesado na planta da Mariña.

Así o dixo despois de que na última xuntanza da mesa multilateral se acordasen as fases nas que se levará a cabo o proceso de venda da planta, que concluirá nunhas seis semanas.

“O mantemento do emprego e da actividade industrial é prioritario”, destacou o deputado do PSdeG, quen puxo en valor a implicación do goberno de España “dende o minuto cero” para traballar nesa liña e reclamou o mesmo compromiso por parte dunha Xunta que estivo “de perfil” neste proceso.

“O goberno galego non pode obviar que ten as competencias en materia industrial”, recordou Martín Seco.

O voceiro de Educación do Grupo Parlamentario Socialista, Luis Álvarez, lamentou hoxe que Galicia se sitúe “á cola” das comunidades que menos aumentaron a plantilla docente para facer fronte ao inicio do curso escolar, cun cativo 0,55% de incremento de só 240 contratacións novas.

“En Extremadura, cun rateo de alumnos por profesor similar ao de Galicia, o aumento no número de docentes é 5,3 veces superior ao de Galicia”, remarcou o deputado socialista, quen referiu que a taxa de mellora dos cadros docentes estremeños acada o 2,93%.

Ademais, Luis Álvarez contrastou que os maiores datos de incremento de plantillas se dan nas comunidades presididas por socialistas, como amosan os casos de Canarias (+10,32%) ou Castilla-La Mancha (+8,27%). No extremo oposto, son as autonomías gobernadas polo PP as que presentan os menores incrementos, sendo o caso de Galicia especialmente rechamante.

En concreto, a “case nula” aposta da Xunta polo reforzo docente só se ve empeorada por Madrid, que rexeitou aumentar o número de profesores. A continuación, sitúanse Castilla y León e Murcia, tamén con gobernos conservadores, cun 1,59% e un 1,83% de aumento respectivamente.

REPARTO FONDOS COVID

En paralelo, Luis Álvarez recordou que o goberno consignou 1.600 millóns de euros para as comunidades, a fin de tomar as medidas oportunas para afrontar o inicio do curso escolar, e que Galicia recibe case 74 millóns de euros deses fondos covid.

Ao respecto, subliñou que, cun volume de fondos covid equiparable e aínda “lixeiramente inferior”, Castilla-La Mancha “investiu en novas contratacións 12,5 veces máis que Galicia”. Por tanto, esixiu a Feijóo que explique “para que está usando os cartos que veñen do goberno”.

“A Xunta podería ter contratado 2.000 docentes novos e non os 240 anunciados”, remarcou o tamén secretario de Educación do PSdeG, quen advertiu a Feijóo de que non pode agora tentar “tapar a súa deficiente xestión educativa” tras anos de recortes “reclamando medidas ao goberno” para a volta ao cole. “Ten que asumir as súas competencias e deixar de botar balóns fóra”, incidiu.

GALICIA, O 0,81% DOS NOVOS DOCENTES

Atendendo aos números, dos novos 29.367 profesores contratados en toda España na rede pública e concertada, os 240 anunciados pola Xunta supoñen un 0,81% do total, o que de novo coloca a Galicia á cola do ranking e moi lonxe da media estatal, cunha suba dun 3,78%.

Co maior incremento docente atópase Cataluña, con 7.921 profesores máis (un 27,25% do total); e séguena Andalucía, con 6.300 contratacións (21,45% do total); Comunidad Valenciana, con 4.374 novos profesores (14,89%); Canarias, con 3.300 incorporacións (11,23%) e Castilla-La Mancha, con 3.000 (10,21%).

Na parte media, Navarra sumou 633 docentes; máis que Aragón (604), Castilla y León (600), Extremadura (586), Murcia (500), Baleares (458), Asturias (400) e La Rioja (250). Só Cantabria contará con menos incorporacións novas que Galicia, con 201, se ben supoñen un incremento do 1,95% do seu persoal docente.

TERCER PEOR DATO DE ESPAÑA

Canto á porcentaxe de incremento sobre as plantillas existentes, Madrid e Euskadi amosan os peores datos, toda vez que non aumentaron o profesorado neste inicio de curso marcado pola covid, e a continuación sitúanse Galicia (un 0,55% máis de docentes que antes da chegada da pandemia), Castilla y León (1,59%) e Murcia (1,84%).

Aragón e Cantabria, cun 1,95%, atópanse por detrás de Baleares (2,28%), Asturias (2,75%), Extremadura (2,93%), Navarra (3,60%), La Rioja (4,36%) e Andalucía (4,47%). En cambio, as autonomías que máis incrementaron os seus cadros docentes foron Comunidad Valenciana (5,27%), Cataluña (6,3%), Castilla-La Mancha (8,27%) e Canarias (10,32%).

COMPROMISO SOCIALISTA COA EDUCACIÓN

En resumo, o 46% de todas as novas contratacións correspóndese con comunidades gobernadas por socialistas, a pesares de contar con só o 32% do total do profesorado.

En paralelo, un 28% dáse en gobernos nacionalistas ou rexionalistas, que teñen o 22,5% dos docentes de España; e o 26% restante rexístrase en comunidades gobernadas pola dereita, e que concentran o 45,1% do profesorado total.