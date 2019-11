O PSOE retivo a primeira minoría, pero con menor marxe que en abril e mantense o bloqueo político

O presidente e líder socialista español Pedro Sánchez gañou as eleccións lexislativas deste domingo cunha mayoria menguante, e a extrema dereita de Vox instalouse como terceira forza nun Parlamento que augura un bloqueo político persistente.

Co reconto xa case completo das papeletas, o Partido Socialista Obreiro Español (PSOE) de Sánchez é o vencedor, con 120 escanos dos 350 da cámara baixa. Son tres asentos e case un millón de votos menos que nas lexislativas do 28 de abril, cando o PSOE impúxose tamén sen maioría absoluta, con 123 deputados.

A subida máis espectacular protagonizouna Vox, que capitalizou a crise co separatismo en Cataluña e sumou 52 escanos, máis do dobre dos 24 obtidos en abril.

O conservador Partido Popular (PP) subiu tamén con forza, de 66 a 87, mentres que Cidadáns, a formación de centro-dereita liberal, foi pulverizada ao caer de 57 deputados a só 10, Alberto Carlos Rivera Díaz durante un breve discurso admitiu que o deste domingo é “un mal resultado, sen paliativos e sen escusas”, e quixo deixar claro que el non se meteu en política para ter escano senón porque “ama a España”, pero non foi máis aló nas súas palabras… non presentou a súa dimisión nin puxo o seu cargo ao dispor do partido. Si convocou, con todo, un Comité Executivo Nacional para este luns e anunciou un Congreso Extraordinario para que os militantes decidan sobre o futuro do partido.

A esquerda radical de Podemos cedeu, quedándose en 35 deputados, e a súa escisión Máis País entrou na cámara con 3 deputados. Os votantes elixen os 350 deputados do Congreso e 208 membros do Senado, xa que o resto de representantes da Cámara Alta (57) son designados polos parlamentos rexionais.

En calquera caso non hai maioría absoluta nin para o bloque de dereitas (PP, Vox e Cidadáns) nin para as esquerdas (PSOE, Podemos e Máis País), que globalmente superan aos conservadores. O panorama ameaza con prolongar o bloqueo crónico que atenaza a política española desde 2015, cando a irrupción de Podemos e Cidadáns puxo fin ao tradicional bipartidismo PSOE/PP.

As autoridades organizaron un dispositivo de seguridade formado por 93.000 membros de Policía Nacional, Garda Civil e axentes de corpos rexionais e locais, con especial atención á posibilidade de incidentes ou sabotaxes en Cataluña debido ás tensións independentistas, aínda que o día tamén transcorreu practicamente con normalidade nesta rexión do nordés español.

Con todo, a dirixente do partido Cidadáns (liberais) Inés Arrimadas foi increpada en Barcelona cando ía votar por un grupo de independentistas que gritaban insultos e lemas a favor dos nove líderes soberanistas condenados a prisión pola súa responsabilidade no proceso secesionista catalán ilegal de 2017.

Entre as poucas incidencias da xornada, dous anciáns morreron nos seus respectivos centros de votación: unha muller de máis de 80 anos que sufriu un desmaio nunha poboación de Granada (sur) e un home de 87 anos que faleceu ao parecer dun infarto nunha localidade de Guipúscoa (norte).

Nun día de frío e choiva en gran parte do país, os preto de 23.000 centros de votación abriron ás 9 horas e pecharon ás 20 horas – para que 37 millóns de españois poidan exercer o dereito de sufraxio. Son 226.771 electores máis que as anteriores eleccións do 28 de abril pasado, cando votou o 75,79 % do censo electoral total. Foi unha das participacións electorais máis elevadas desde que se restaurou a democracia en España, fai catro décadas.

Os españois acudiron a votar por segunda vez en menos dun ano para tentar acabar co bloqueo que impide a formación dun goberno por mor da fragmentación crecente do Parlamento e a falta de acordo entre os grupos políticos. Serán os cuartos comicios xerais no prazo de catro anos debido, precisamente, á inestabilidade política.

As eleccións do 28 de abril pasado foron gañadas polo líder socialista, Pedro Sánchez, con 123 dos 350 escanos do Congreso, pero non puido lograr o apoio ou a abstención doutros partidos parlamentarios, segundo os casos, para ser investido presidente do Goberno, un cargo que agora exerce en funcións.

Conscientes do aumento dos abstencionistas, os principais líderes políticos votaron nas primeiras horas da xornada cun chamamento común á participación para acabar co bloqueo.

O socialista Sánchez desexou unha alta participación para que os datos lexitimen os resultados electorais. “O voto de hoxe elixirá a España de mañá”, declarou aos medios de comunicación tras votar xunto á súa muller.

Tamén pediu unha participación “masiva” o líder da oposición, o conservador Pablo Casado (Partido Popular), quen reclamou un “resultado claro” que estabilidade porque a situación política “xa está a lastrar a economía”, segundo dixo.

Ademais destes dous principais partidos, volverán obter representación parlamentaria a coalición esquerdista Unidas Podemos (UP) e Cidadáns (liberais), ambos á baixa nas sondaxes electorais.

Vox (extrema dereita) aumentaría a súa representación e entraría nun novo partido de esquerdas, Máis País, o que fraccionaría aínda máis o Parlamento, mentres que as minorías de nacionalistas vascos e independentistas cataláns manterían practicamente a súa representación, segundo as sondaxes.