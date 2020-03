O que debedes saber sobre o Covid-19

En relación coa epidemia de Covid-19 e os novos casos aparecidos no noso país, o Consello Galego de Colexios Oficiais de Médicos vén facer as seguintes indicacións aos médicos e á poboación xeral.

O novo coronavirus mostrou unha alta capacidade de propagación nos centros sanitarios doutros países e, por tanto, unha afectación de profesionais sanitarios que poden actuar á súa vez como transmisores da enfermidade, polo que procede protexer especialmente aos que teñen a tarefa de coidar de todos.

É esencial utilizar os equipos de protección persoal do modo adecuado e seguindo as indicacións das autoridades sanitarias, polo que non é eticamente admisible acaparar equipos e provocar carencias nos lugares onde son precisos, é dicir, nos centros sanitarios e nas farmacias. Doutra banda, o uso de máscaras non se mostrou como un elemento eficaz de auto protección para a poboación en xeral ao xerar, por unha banda, un efecto equivocado de seguridade e, por outro, motivar un maior risco ao achegar as mans a boca e ollos para a colocación e/ou retirada da máscara.

As medidas máis eficaces para a prevención deste e doutros virus respiratorios son: o lavado frecuente de mans, evitar tocar os ollos, o nariz ou a boca, cubrir a boca ao esbirrar contra o brazo co cóbado flexionado ou cun pano desechable e evitar o contacto próximo con outras persoas en caso de sufrir unha infección respiratoria.

Calquera médico ou profesional sanitario que estivese en contacto cun paciente en investigación ou confirmado por infección polo novo coronavirus, deberá ser especialmente escrupuloso na auto observación dos síntomas de infección respiratoria que puidesen aparecerlle solicitando, nese caso desde o seu domicilio, a atención a través do 061 e comunicándose, así mesmo, co seu Servizo de Prevención para tramitar a continxencia profesional se fose preciso.

Desaconséllase aos médicos a participación e a promoción de congresos, reunións e eventos científicos, incluíndo sesións clínicas con gran afluencia de profesionais naqueles centros onde se estean tratando ou se poidan tratar pacientes con Covid-19. Así como acudir a reunións nacionais ou internacionais por parte dos profesionais que puidesen estar en contacto co coronavirus. Cremos que a prudencia e a adaptación de medidas segundo evolucione a gripe sería o correcto nesta situación.

Lémbrase á poboación que se deben utilizar os servizos sanitarios sensatamente. En Galicia está dispoñible un teléfono de información para os cidadáns, o 900 400 116 para resolver calquera dúbida respecto diso. Tamén lembrar que, ante unha sintomatoloxía de febre, tose ou dificultades respiratorias, especialmente se se viaxou ou tido contacto con algunha persoa que veña dun país en zona de risco (Norte de Italia, China, Corea do Sur, Irán, Singapura e Xapón, neste momento) é preferible contactar cos servizos do 061 en lugar de acudir directamente ao hospital ou ao Centro de Saúde, con obxecto de que se se considera necesario, prodúzase o desprazamento dos servizos sanitarios para recollida de mostras ao propio domicilio.

Por último, hai que indicar que as medidas que están a adoptar as autoridades sanitarias de España son as que consideran os expertos como máis eficaces (illamento de persoas infectadas, corentena de contactos estreitos, protección do persoal sanitario, etc.) e están sometidas a avaliación continua en relación cos últimos datos que van aparecendo.