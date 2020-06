O ránking de Shanghai sitúa á UVigo entre as 100 mellores universidades do mundo en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos e Oceanografía

Elaborado por Shanghai Ranking Consultancy, responsable do prestixioso r√°nking¬†ARWU, m√°is co√Īecido como o r√°nking de Shanghai, este luns deuse a co√Īecer o¬†Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020, unha clasificaci√≥n das mellores universidades do mundo en 54 materias ou √°mbitos. Nel, a Universidade de Vigo sit√ļase entre as instituci√≥ns acad√©micas de referencia en 12 categor√≠as, destacando a posici√≥n que ocupa nos √°mbitos de Ciencia e Tecnolox√≠a dos Alimentos, entre as 75 mellores do mundo,¬†e Oceanograf√≠a, eido no que figura entre as 100 primeiras. Vigo at√≥pase as√≠ mesmo entre as 200 mellores universidades en Enxe√Īar√≠a de Telecomunicaci√≥n, entre as 300 primeiras en Xesti√≥n Tur√≠stica e entre as 500 mellores en Ciencias da Terra, Ecolox√≠a, Ciencias Atmosf√©ricas, Enxe√Īar√≠a El√©ctrica e Electr√≥nica, Enxe√Īar√≠a Qu√≠mica, Ciencias e Enxe√Īar√≠a da Enerx√≠a, Biotecnolox√≠a e Ciencias Agr√≠colas.

‚ÄúA presenza da UVigo no r√°nking en posici√≥ns nalg√ļn caso relevantes √© moi positiva, tendo en conta que somos unha universidade nova e cun financiamento modesto‚ÄĚ, salienta a vicerreitora de Investigaci√≥n, Bel√©n Rubio, respecto da posici√≥n da instituci√≥n neste r√°nking, que d√° mostra ‚Äúdo gran potencial do noso persoal investigador e o √©xito da confluencia nos centros de investigaci√≥n‚ÄĚ. Elaborado a partires dunha serie de indicadores que miden ‚Äúa calidade da investigaci√≥n, a extensi√≥n da colaboraci√≥n internacional, a investigaci√≥n de alta calidade e os reco√Īecementos acad√©micos m√°is elevados‚ÄĚ, segundo explican os seus responsables, nesta clasificaci√≥n est√°n presentes m√°is de 1800 universidades de 90 pa√≠ses, que ‚Äúcompiten, baixo os mesmos indicadores‚ÄĚ, salienta Rubio, que lembra que o investimento en I+D en Espa√Īa ‚Äúsegue a ser dos m√°is baixos‚ÄĚ da Uni√≥n Europea.

Dous ámbitos que melloran posicións

Nas d√ļas materias nas que figura entre as 100 mellores, a Universidade mellora tam√©n as s√ļas posici√≥ns no r√°nking con respecto a 2019. No caso de Ciencia e Tecnolox√≠a dos Alimentos, pasa do bloque das 76 a 100 primeiras ao tramo 51-75, situ√°ndose tam√©n entre as mellores de Espa√Īa neste eido, s√≥ por detr√°s de Valencia, Polit√©cnica de Valencia, Granada e Sevilla e no mesmo tramo que Lleida e Rovira i Virgili. En Oceanograf√≠a, a UVigo pasa do bloque 101-150 ao 76-100, erix√≠ndose tam√©n como unha das mellores universidades espa√Īolas, s√≥ por detr√°s de Barcelona e Baleares e no mesmo grupo que a Aut√≥noma de Barcelona.

Respecto dos ascensos nestes √°mbitos, Rubio pon de relevo o que a estes puideron achegar ‚Äúa potenciaci√≥n destas d√ļas li√Īas de investigaci√≥n no marco das agrupaci√≥ns estrat√©xicas e centros de investigaci√≥n e os programas de captaci√≥n de talento investigador‚ÄĚ. No referido a Ciencia e Tecnolox√≠a dos Alimentos, salienta o labor da agrupaci√≥n estrat√©xica Citaca (Cl√ļster de Investigaci√≥n e Transferencia Agroalimentaria do Campus da Auga), que aglutina varios grupos da Facultade de Ciencias do campus de Ourense e da Facultade de Biolox√≠a e Qu√≠mica de Vigo. ‚ÄúA uni√≥n destes grupos potenciou claramente as sinerx√≠as e mellorou os resultados cient√≠ficos e o n√ļmero de artigos indexados no¬†Citation Index‚ÄĚ, un criterio cun ‚Äúalto valor‚ÄĚ neste r√°nking, como lembra Rubio, que sinala tam√©n que os programas de captaci√≥n permitiron √° Universidade incorporar¬†nesta √°rea a ‚Äúdous investigadores altamente citados‚ÄĚ, Maurizio Battino e Francesca Giampieri, tendo en conta que ‚Äúoutro dos principais indicadores‚ÄĚ do r√°nking √© o n√ļmero de investigadores co selo de¬†Highly Cited Researchers.

Con respecto √° Oceanograf√≠a, a vicerreitora pon o acento no papel xogado polo Campus do Mar e o seu programa de doutoramento internacional DOMAR, ‚Äúunha plataforma de formaci√≥n de excelencia de novos investigadores‚ÄĚ, que posibilitou a defensa o pasado ano de m√°is de 20 teses nesta √°rea, todas precedidas da publicaci√≥n de artigos en revistas do¬†Science Citation Index. Tam√©n salienta o traballo desenvolvido polo Centro de Investigaci√≥n Mari√Īa (CIM), a captaci√≥n de investigadores, como Elena Ojea, a trav√©s dos programas do Consello Europeo de Investigaci√≥n (ERC) e Gianluca Marino, a trav√©s do programa de captaci√≥n de talento da propia instituci√≥n, as√≠ como as publicaci√≥ns en revistas do impacto de¬†Nature¬†ou¬†Science.

Telecomunicación e enerxía

Ao igual que en 2019, a UVigo sit√ļase de novo entre as 200 primeiras universidades do mundo deste eido, sendo tam√©n a cuarta mellor de Espa√Īa, por detr√°s da Polit√©cnica de Catalu√Īa, Carlos III de Madrid e Polit√©cnica de Valencia. Neste eido, Rubio pon de relevo a ‚Äúlonga traxectoria de atlanTTic, que, ao igual que o CIM, ‚Äúrevalidou como centro de investigaci√≥n na √ļltima convocatoria da Xunta‚ÄĚ. Mantense as√≠ mesmo no tramo 201-300 en Xesti√≥n Tur√≠stica e incorp√≥rase √°s 400 mellores en Ciencia e Enxe√Īar√≠a da Enerx√≠a, √°mbito no que non figuraba o pasado ano. Detr√°s deste ascenso, salienta Rubio, poder√≠a estar a posta en marcha do Cintecx, o Centro de Investigaci√≥n en Tecnolox√≠as, da Enerx√≠a e Procesos Industriais, √°mbito no que Vigo ‚Äúfoi pioneira entre as universidades do SUG‚ÄĚ.

Tam√©n no tramo 301-400, mant√©√Īense con respecto o ano pasado Ciencias Atmosf√©ricas e Enxe√Īar√≠a Qu√≠mica, situ√°ndose as√≠ mesmo neste treito Enxe√Īar√≠a El√©ctrica e Electr√≥nica, que en 2019 figuraba entre as 200 mellores. No referido ao bloque que vai da 401 a 500, contin√ļa neste Ciencias da Terra, e sit√ļanse nel tam√©n Ecolox√≠a, Bioteconolox√≠a e Ciencias Agr√≠colas, clasificadas todas elas no bloque previo o pasado ano.

Cooperación e captación para recuperar posicións

√Ā vez que Ciencia e Enxe√Īar√≠a da Enerx√≠a se incorpora a este r√°nking, a UVigo perde presenza neste en catro √°reas nas que si figuraba entre en 2019, Qu√≠mica, Ciencias e Enxe√Īar√≠a Medio Ambiental, Econom√≠a e Enxe√Īar√≠a Civil. A este respecto, a vicerreitora de Investigaci√≥n pon de relevo a importancia tanto da captaci√≥n de talento como das sinerx√≠as entre grupos como claves para ‚Äúmellorar a captaci√≥n de fondos‚ÄĚ e os resultados cient√≠ficos. ‚ÄúTemos que seguir traballando nestes sentido para mellorar estas ca√≠das nalg√ļns √°mbitos e volver a valores mellores de anos precedentes‚ÄĚ, salienta Rubio, que sinala a importancia de potenciar ‚Äúnovos centros de investigaci√≥n noutros √°mbitos‚ÄĚ e¬†a captaci√≥n de talento. A este respecto, salienta que a √ļltima convocatoria do programa Ram√≥n y Cajal permitir√° √° instituci√≥n incorporar¬†‚Äúvarios investigadores de gran talento, alg√ļn deles no √°mbito da Qu√≠mica, √° vez que incide na necesidade de ‚Äúreorientar cara estes √°mbitos‚ÄĚ a captaci√≥n de investigadores a trav√©s as convocatorias do ERC e dos programas Ram√≥n y Cajal y Beatriz Galindo.